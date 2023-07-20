Sainz: "Ferrari'nin pilot seçiminden önemli sorunları var"
Carlos Sainz'a göre Ferrari'nin önceliği pilotlar değil, araçla ilgili sorunlar.
Yeni kuralların ikinci sezonuna da istediği başlangıcı yapamayan Ferrari, an itibariyle takımlar şampiyonasında dördüncü sırada yer alıyor.
Pilotlar açısından da işlerin iyi olduğu söylenemez, son yarışta strateji kurbanı olan Leclerc dokuz, Sainz onuncu sırada yer alarak Williams'ın dahi gerisinde kaldılar.
Her şeye rağmen olumlu düşünen takım patronu Frederic Vasseur, pilotları tartışmaya açmak istemiyor ve daha önemli sıkıntılar olduğunu düşünüyor.
Bu sezon henüz podyuma çıkamayan Sainz da Vasseur'un bu düşüncelerine katılmakta.
RacingNews365'e konuşan Sainz, "Ferrari'de sürücülerin geleceğini düzenlemekten çok daha büyük öncelikler var."
"Arka arkaya bu kadar çok yarış varken, bir dakika bile durup geleceğinizi, ne yapmak istediğinizi ve önümüzdeki iki ya da üç yıl içinde sizin için neler olacağını gerçekten düşünemezsiniz."
"Yalan söylemeyeceğim, Ağustos ayındaki üç haftalık ara sırasında beni neyin mutlu edeceğini düşünmeye başlayacağım, kış arasında da 2025'te nerede yarışacağım hakkında görüşmeler gerçekleşecek."
"Yine de bu konuda Fred'e tamamen katılıyorum çünkü kısa vadede çözmemiz gereken çok daha büyük sorunlar var, benim de önceliğim bu.
"Amacımız sadece bu yıl değil, gelecek yıl da rekabetçi olmak. Sözleşmem devam ediyor, dolayısıyla gelecek yılın aracını da iyi hale getirmeyi amaçlıyorum." dedi.
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