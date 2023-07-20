Kayıt Ol
Önceki / Laurent Rossi, Alpine CEO'su görevinden ayrıldı!
Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Sainz: "Ferrari'nin pilot seçiminden önemli sorunları var"

Carlos Sainz'a göre Ferrari'nin önceliği pilotlar değil, araçla ilgili sorunlar.

Altay Gök
Ekleyen:
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Yeni kuralların ikinci sezonuna da istediği başlangıcı yapamayan Ferrari, an itibariyle takımlar şampiyonasında dördüncü sırada yer alıyor.

Pilotlar açısından da işlerin iyi olduğu söylenemez, son yarışta strateji kurbanı olan Leclerc dokuz, Sainz onuncu sırada yer alarak Williams'ın dahi gerisinde kaldılar.

Her şeye rağmen olumlu düşünen takım patronu Frederic Vasseur, pilotları tartışmaya açmak istemiyor ve daha önemli sıkıntılar olduğunu düşünüyor.

Bu sezon henüz podyuma çıkamayan Sainz da Vasseur'un bu düşüncelerine katılmakta.

RacingNews365'e konuşan Sainz, "Ferrari'de sürücülerin geleceğini düzenlemekten çok daha büyük öncelikler var."

"Arka arkaya bu kadar çok yarış varken, bir dakika bile durup geleceğinizi, ne yapmak istediğinizi ve önümüzdeki iki ya da üç yıl içinde sizin için neler olacağını gerçekten düşünemezsiniz."

"Yalan söylemeyeceğim, Ağustos ayındaki üç haftalık ara sırasında beni neyin mutlu edeceğini düşünmeye başlayacağım, kış arasında da 2025'te nerede yarışacağım hakkında görüşmeler gerçekleşecek."

"Yine de bu konuda Fred'e tamamen katılıyorum çünkü kısa vadede çözmemiz gereken çok daha büyük sorunlar var, benim de önceliğim bu.

"Amacımız sadece bu yıl değil, gelecek yıl da rekabetçi olmak. Sözleşmem devam ediyor, dolayısıyla gelecek yılın aracını da iyi hale getirmeyi amaçlıyorum." dedi.

paylaşım
yorumlar

Laurent Rossi, Alpine CEO'su görevinden ayrıldı!

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Hamilton: "Bütçe sınırı cezaları caydırıcı değil"

Hamilton: "Bütçe sınırı cezaları caydırıcı değil"

Formula 1
Macaristan GP

Hamilton: "Bütçe sınırı cezaları caydırıcı değil" Hamilton: "Bütçe sınırı cezaları caydırıcı değil"

F2 Macaristan sıralama turları: Doohan pole pozisyonunda, Vesti üçüncü

F2 Macaristan sıralama turları: Doohan pole pozisyonunda, Vesti üçüncü

FIA F2
Hungaroring

F2 Macaristan sıralama turları: Doohan pole pozisyonunda, Vesti üçüncü F2 Macaristan sıralama turları: Doohan pole pozisyonunda, Vesti üçüncü

Canlı anlatım: Macaristan GP 2. antrenman seansı

Canlı anlatım: Macaristan GP 2. antrenman seansı

Formula 1
Macaristan GP

Canlı anlatım: Macaristan GP 2. antrenman seansı Canlı anlatım: Macaristan GP 2. antrenman seansı

Son Haberler

Hamilton: "Araç olabilecek en kötü halinde"

Hamilton: "Araç olabilecek en kötü halinde"

F1 Formula 1
Macaristan GP

Hamilton: "Araç olabilecek en kötü halinde" Hamilton: "Araç olabilecek en kötü halinde"

Ricciardo: "Sanki F1'den hiç ayrılmamışım gibi hissediyorum"

Ricciardo: "Sanki F1'den hiç ayrılmamışım gibi hissediyorum"

F1 Formula 1
Macaristan GP

Ricciardo: "Sanki F1'den hiç ayrılmamışım gibi hissediyorum" Ricciardo: "Sanki F1'den hiç ayrılmamışım gibi hissediyorum"

AlphaTauri: "De Vries kararı bizim için çok 'duygusaldı'"

AlphaTauri: "De Vries kararı bizim için çok 'duygusaldı'"

F1 Formula 1
Macaristan GP

AlphaTauri: "De Vries kararı bizim için çok 'duygusaldı'" AlphaTauri: "De Vries kararı bizim için çok 'duygusaldı'"

2023 Estonya Rallisi: Rovanpera liderliğe yükseldi, Tanak halen çok hızlı

2023 Estonya Rallisi: Rovanpera liderliğe yükseldi, Tanak halen çok hızlı

WRC WRC
Estonya Rallisi

2023 Estonya Rallisi: Rovanpera liderliğe yükseldi, Tanak halen çok hızlı 2023 Estonya Rallisi: Rovanpera liderliğe yükseldi, Tanak halen çok hızlı

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol