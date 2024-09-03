Sainz: "Ferrari'nin Monza güncellemeleri McLaren'la gerçek bir yarış içinde olmamızı sağladı"

McLaren pilotları Oscar Piastri ve Lando Norris'in arkasında yarışı dördüncü sırada tamamlayan İspanyol pilot, McLaren araçlarının pite girmesinden sonra aldığı hava koridorunu kaybettiğini ve bu yüzden kendi yarışının olumsuz etkilendiğini belirtti. Ancak, Ferrari araçlarının yarış temposunun Leclerc'in zaferini sağlayacak seviyede olmasından cesaret aldığını söyledi.

Sainz, “Bugün McLarenlarla gerçek bir yarış içindeydik.”

“Açıkçası burada hava kordiorunun biraz fark yarattığını düşünüyorum ve sanırım 15. tur civarında bunu kaybettim ve onsuz ne kadar yavaşladığınızı gerçekten hissedebiliyordum.”

“Sonra üç araçtan oluşan bir tren oluşturdular, Lewis hava koridorumda hızımı takip etti ve benim hava koridoru alabileceğim kimse yoktu. Ama gerçekten bugün McLarenlarla yarışta olduğumuzu düşünüyorum ki bunu görmek harikaydı.”

“Aynı zamanda Monza çok özel bir pist ve bu güncellemenin sezonumuzu gerçekten değiştirip değiştirmediğini ve bundan sonra galibiyetler için savaşıp savaşmayacağımızı ya da Zandvoort'ta gördüğümüze geri dönüp dönmeyeceğimizi görmek için daha normal pistleri görmeyi beklememiz gerekecek.” dedi.

Sainz, aracın zemininde yapılan güncellemelerin başarısının ancak gelecek yarışlarda belirlenebileceğini kabul ederek, Monza'nın net bir gösterge olup olmadığından “emin olmadığını” söyledi ve ekledi: “Bu yeni zemin üzerinde daha fazla örneğe ihtiyacımız var ve daha normal pistlere gitmemiz gerekiyor, sanırım bir sonraki normal pist Austin çünkü önümüzdeki pistler çok özel [Bakü ve Singapur]. Austin daha normal bir yarış pistine dönüyor ve bu bize yeni zeminde ne kadar iyi olduğumuzu gösterecek.”

Yarışta Sainz destekleyici bir rol oynamak zorunda kalırken, Leclerc strateji değişikliğine uyum sağlayabildi ve ön çizgiyi kapatan McLarenlarden zaferi kapmak için tek pit-stopunu mükemmel bir şekilde kullandı.

Sainz bu tür kazanımlar elde edemedi, ancak yine de takım açısından ve Ferrari sürücüsü olarak son İtalya Grand Prix'si olduğunu bilerek yarışın sonucundan bir bütün olarak memnun ve yüce gönüllüydü.

“Benim için inanılmaz bir hafta sonu oldu.”

“Çok keyif aldım, bugün podyumda olamamak üzücü, aynı zamanda bugünün biraz yazı tura atışı gibi olduğunu hissediyorum, pit-stop yapmak ya da dışarıda kalmak, doğruyu yapmak…”

“Charles ve ben takımla birlikte yaşıyoruz, eğer bu mücadelenin içinde olmak isteseydik muhtemelen ilk pit-stoptan sonra öndeki araçlarla birlikte trende kalmamız gerekirdi ve orada podyum şansını kaybettik.”

“Ama dürüst olmak gerekirse takımın bu hafta sonu burada kazandığını görmekten çok mutluyum, keşke Charles ile birlikte podyumda olsaydım, ama bence bugün galibiyeti herkesten çok o hak ediyor, bu yüzden tebrikler.” dedi.