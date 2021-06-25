Sainz: "Ferrari'nin lastik sorunları, geçmişe dayanıyor"

Ferrari pilotları, sezon başından beri tek turda iyi görünseler de yarış temposunda beklenen performansı veremiyorlar.

Fransa'da lastik aşınması nedeniyle puan barajının dışına düşen Carlos Sainz ve Charles Leclerc, Ferrari'ye lastik aşınması konusunda bir çözüm bulmaya çağırmıştı.

Avusturya GP öncesinde takım fabrikasında toplantılar vardı ve bu toplantılarda geleceğe dair planlar yapıldı.

Sainz bu konuda şöyle dedi: "Paul Ricard'dan bu yana ilginç birkaç gün geçirdik. Takım, karşılaştığımız sorunları çözmek için belli bir plan hazırladı. Tüm fabrikanın böylesine kenetlendiğini görmek harika. Her departman, düşüncelerini ve teorilerini ortaya koyuyor. Sonuç olarak orta, kısa ve uzun vadeli bir plan hazırladık. Kısa vadede sorunu hafifletmek, orta ve uzun vadede ise tamamen çözmek için çaba gösteriyoruz. Yani ilginç bir süreç olacak ve umarım lastiklerle ilgili planımıza yavaş yavaş başlayabiliriz."

"Aslında bu sorunların takım adına bir trend olduğunu ve yıllardır aynı şeyin yaşandığını söyleyebiliriz. Aralık ayında buraya geldiğimde, benimle bu konu hakkında konuştular ve açıkçası yeni lastikler ve değişikliklerle böyle olacağını düşünmemiştim."

"Bahreyn'de piste çıktığımızdan bu yana araçta, lastiklerle ilgili anlamadığımız bir şeyler olduğu açıktı. O zamandan beri her yarışa bu sınırlama ile gidiyoruz ve bunu Portimao, benim tarafımda gördünüz. Fransa'da açıkça tekrar gördük. Bu, büyük bir sorun ve neler yapabileceğimizi görmeye çalışacağız."

Carlos Sainz Jr., Ferrari in the Press Conference Fotoğraf: FIA Pool

Sainz, yağmur yağmaması halinde iki Avusturya yarışında iyi testler yapabileceklerini düşünüyor.

"Bu iki yarışta bir takım olarak en ideal şartlarda yarışmak istiyoruz çünkü pistte altı günümüz var, burası çok kısa bir pist. Çok fazla tur atıp, çok fazla test yapabilirsiniz. Yani iyi bir havaya sahip olmak harika olurdu çünkü bu, bizim için harika bir test olurdu. Fakat cuma fırtınalı geçecek gibi görünüyor ama yine de sorunları hafifletmek için belli bir planımız var."

Charles Leclerc de bu sorunun geçmişe dayandığına dikkat çekti.

"Bu, geçmişte zaten sahip olduğumuz bir sorun. Yani uzun zammadır üzerinde çalıştığımız bir konu. Fransa'da bunun diğer pistlere kıyasla daha fazla olduğunu gördük ve bunun nedenini tam olarak anlamamız lazım."

"Dediğim gibi geçmişte sahip olduğumuz bir şey ama bu ölçüde değildi. Yani geçmişte görsek de hızımız ve yarıştaki sonuçlarımız üzerinde hiçbir etkisi yoktu. Bu yüzden bazen zayıf noktamız olurken, bazen olmuyordu. Ancak pazar günü olanlardan sonra bu sorunu çözmemiz gerekiyor."

"Fakat bunu bir fırsat olarak da görüyoruz. Eminim çok yakında Fransa'da neden diğer pistlerden daha fazla sorun yaşadığımızı anlayacağız ve bu da bir çözüm bulmamıza yardım edebilir. Tüm takım için çok zor bir yarıştı ama şimdi bir çözüm bulmak adına daha çok çalışma arzumuz var."

"Her zaman zor anlarda kenetlenirsiniz ama bundan önce bile zaten çok kenetlenmiş bir takımdık. Böylesine sıkı sıkıya bağlanmış bir ekibimiz olduğunu görmek güzel bir şey ve zor anlarda, bunu daha fazla görüyorsunuz ve hissediyorsunuz. Bu desteği hissetmek ve aynı şey için çabalayan bir ekip olduğumuzu görmek güzel."

Leclerc, aynı pistte arka arkaya iki yarış olmasıyla ilgili de şöyle dedi: "Böylesine zor bir hafta sonunun ardından aynı pistte iki yarış olması büyük bir fırsat. Aynı lastikler olmayacak ama bu iki hafta sonunda öğrenebileceğimiz çok şey var. Umarım fazla yağmur yağmaz. Bulutların tepede olacağını biliyorum. Yağmur yağmaması için dua edelim! Bu sayede sezonun geri kalanı için araç üzerinde çalışabiliriz."

Charles Leclerc, Ferrari in the Press Conference Fotoğraf: FIA Pool