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Formula 1 / Son dakika

Sainz, Ferrari'nin ilk aramasına "inanmak istememiş"

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Sainz, Ferrari'nin ilk aramasına "inanmak istememiş"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Carlos Sainz, Ferrari’yle 2021 için ilk görüşmeleri sırasında “çok inanmamaya çalışmış”, çünkü diğer pilotlarla da görüştüklerini düşünmüş.

Ferrari geçen Mayıs ayında 4 kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel’in yerine 2021 itibariyle 2 yıllığına Carlos Sainz Jr. ile anlaştığını duyurmuştu.

Sainz geçtiğimiz 2 sezon boyunca F1’in orta sıralarında en çok öne çıkan isimlerden olurken, bu süreçte 2 podyum görmüş ve 2020 sezonunda McLaren’ı 3. sıraya taşımıştı.

İspanyol pilot kısa sürede Ferrari’ye uyum sağlarken, Cuma günü Maranello’da ilk simülatör testlerini de tamamladı.

Anlaşmadan birkaç ay önce Ferrari’nin ilk temasa geçişini anlatan Sainz, buna çok inanmak istemediğini, çünkü takımın birden çok pilotla görüştüğünü düşündüğünü söyledi.

Motorsport.com’a konuşan Sainz, “İlk temasa geçtiklerinde olanlara çok inanmamaya çalışarak görüşmeye başlıyorsunuz.”

“Tüm pilotlarla görüştüklerini düşünüyorsunuz. O yüzden bu konuda çok rahat olmaya çalıştım. Odağımı hep içinde bulunduğum anda tutmaya çalıştım.”

“Fakat karantina süresince yapacak hiçbir şey yoktu. Düşünecek pek bir şey de yoktu, bu yüzden biraz daha ilgilenmeye ve üstüne düşmeye başladım.”

“Ve birden bu süreç içerisinde her şey çok hızlıca gerçekleşti.” dedi.

Sainz’in Vettel’in yerini alacağı, Ferrari’nin Alman pilotla yolunu duyuracağını açıklamasından sadece 48 saat sonra gerçekleşirken, bu açıklamaların hepsi henüz geciken 2020 sezonu başlamadan yapılmıştı.

Sainz, Ferrari’nin duyurusundan sonra sezona başlandığında karşılaşacağı sorulara ve yapılacak gözlemlere kendisini hazırladığını söylerken, baskının artmaması için McLaren’ın olayı ele alış şeklini de takdir ettiğini belirtti.

Sainz, “Ferrari’yle sözleşme imzaladığınızda olacakları biliyorsunuz, tüm basının ilgisini.”

“Karantinanın ortasındaydık ve Avusturya’ya gittiğimde birçok soru sorulacağını biliyordum.”

“Özellikle İspanya’da basının çok ilgisini çekeceğinizin farkında olduğunuz bir dönem. Belki 1-2 sene önce İspanya’daki insanların çoğunun Carlos Sainz’in Ferrari’nin bir parçası olacağını beklediklerini sanmıyorum. Dolayısıyla o sırada konu çok büyüdü.”

“Fakat hızlıca geri yok oldu. Oluşturulan çok hikaye olmaması için süreci McLaren’la birlikte yönettik, sadece şimdiki zamana odaklandık.”

“Hikayelerin yaratılmasını istemedik ve elimizdeki bu, çok önemli seneye odaklanmayı tercih ettik. Bunun işe yaradığını düşünüyorum.”

“McLaren’la ilişkim her zaman çok açık ve rahat olmuştur. Dolayısıyla üstümde pek baskı hissetmedim, ya da omuzlarımda yük...” sözlerini kullandı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Carlos Sainz Jr.
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Luke Smith

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