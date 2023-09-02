Sainz, Ferrari'nin hızı karşısında şaşkın ancak mutlu
2023 İtalya GP öncesinde Cuma günü oldukça güçlü performans sergileyen ve tifosi önünde günü zirvede tamamlayan Carlos Sainz, performansları nedeniyle şaşkın olduğunu kabul etti.
Sainz, 29. yaş gününü Cuma günü yapılan antrenmanlarda zaman çizelgesinin zirvesinde yer alarak kutladı ve Zandvoort'taki sancılı hafta sonunun ardından Monza hafta sonuna sorunsuz başlamalarının sürpriz olduğunu itiraf etti.
Sainz son olarak Hollanda'daki yarışta Scuderia'ya beşincilik kazandırırken, takım arkadaşı Charles Leclerc - ilk turdaki bir çarpışmanın ardından hasar alarak yarışa erken veda etti.
Ancak Sainz ve Ferrari Monza'da çok daha farklı konumdaydı. Takım, yüksek hızlı Monza pistine çıktığında Zandvoort'taki sorunlarını geride bıraktı ve doğum günü çocuğu, McLaren'den Lando Norris ve Red Bull'dan Sergio Perez'i geçerek 2. antrenmanda en hızlı tur zamanını elde etti.
Sainz araçtan indikten sonra "Bundan daha iyisi olamazdı. Dürüst olmak gerekirse sorunsuz bir gündü. Monza gibi bir piste geri dönmek ve Zandvoort'taki zorlu bir hafta sonunun ardından 1. antrenman seansının ilk turundan itibaren aracı yeniden normal hissetmek harika."
"Aracı burada piste koyar koymaz nedense çok daha iyi uyum sağladı. Ayar yapmak ve sürmek çok daha kolay oldu. Bu yarın ve yarışta 1. olacağımız anlamına gelmiyor ama en azından hislerimiz çok daha iyi."
Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Carlos Sainz, Ferrari SF-23
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
"Arabayı piste çıkardık, temelde aynı araba ama nedense çok daha iyi hissettirdi, beni daha çok şaşırtan da bu. Ama bakalım yarın, sanırım herkes yarın daha düşük yakıt, daha yüksek motor modları kullanacak ve biraz farklı bir tablo olacak." dedi.
Tifosi'nin evinde özel bir sonuç için 'hayal kurmaya cesaret edip edemeyecekleri' sorusuna ise Sainz şu yanıtı verdi: "Evet, hayal kurmak bedava, değil mi? Bu benim en sevdiğim sözlerden biridir. Özellikle de böyle pistlerde, bence hepimiz hayal kurabiliriz ve bu bedavadır, kimse bunu elimizden alamaz."
"Ancak gerçekçi olmak gerekirse, yarış tempomuza da baktığımızda, Red Bull'un gerçek hızını o zaman görmeye başladık, yarış hızında yine açıkça onda üç ya da yarım saniye kadar öndeydiler ve 50 küsur turda bu çok fazla tur zamanı demek." şeklinde cevap verdi.
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