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Formula 1 Emilia Romagna GP

Sainz: "Ferrari'nin güncelleme beklentileri gerçeklikten tamamen uzak"

Carlos Sainz, Ferrari Formula 1 takımının Imolaya getirdiği güncelleme paketi için "tam da beklediğimiz gibiydi" diyerek İtalya'daki gerçeklikten uzak beklentileri yatıştırdı.

Burhan Güneydaş
Güncel:
Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari, geçen hafta Fiorano'da gerçekleştirilen çekim günü sırasında iki ev yarışının ilkine kapsamlı bir güncelleme paketi getirdi.

Güncelleme zemin, kanatlar, sidepod ve motor kapağı da dahil olmak üzere aracın birçok alanını kapsadı ve McLaren'in Miami'de kendi güncellemesiyle yaptığı atılımın ardından Ferrari'nin Emilia Romagna Grand Prix'sinde Red Bull'a meydan okuyabileceği konusunda tifosinin umutlarını artırdı.

Cuma günü yapılan sıralama turlarında Ferrari pilotlarının, Verstappen'in ve McLaren pilotlarının gerisinde kalması ise bu balonu söndürdü.

Leclerc dördüncü sırada Hollandalı pilotun 0.2 saniye gerisinde kalırken, Sainz neredeyse 0.5 saniye geride kalarak beşinci sırayı aldı.

Piastri'nin ceza almasının ardından yarışa dördüncü sırada başlayacak olan Sainz, güncelleme paketinin tam da beklendiği gibi çalıştığını belirtti.

Sainz, "Tam da beklediğimiz gibiydi. Nedense herkes yeni güncelleme paketi ile bu hafta sonu uçacağımızı düşünüyürdu."

"Paketimiz ile ilgili gerçek dışı yorumlar görüyordum."

"Bugünlerde 0.1 saniye kazanmak büyük bir iş. Saniyenin onda biri ya da ikisi kazandık demiyorum ama insanların bahsettiği rakamları kazanmadık."

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bunları düşününce, bu hafta sonu sıçrama yapmak her zaman zordu çünkü diğer takımlar da arabalarını yükseltiyor." dedi.

Sainz, Ferrari'nin ilk sektörde ve Variante Alta virajında şikanında zorlanacağını ve Piastri ile Norris'e karşı mücadele edeceklerini düşünüyor.

Sainz, "McLaren'ın pisti Imola'ya geldik. Burada onları geçmenin her zaman zor olacağını düşünüyorum." dedi.

Sainz, Ferrari'nin birinci sektördeki açığından özellikle endişe duyduğunu belirterek, "bir sektörde nasıl 0.4 saniye geride kalabiliyoruz, bu şaşırtıcı" dedi.

Tamburello'dan Tosa'ya doğru esen rüzgarın Ferrari'nin dengesini özellikle bozduğunu düşündüğünü, ancak pol pozisyonunu alan Verstappen ile arasındaki farkın önemli bir kısmının Red Bull'un daha yüksek son hızına bağlı olduğunu söyledi. Bu yüksek hız ise Haas pilotu Nico Hülkenberg'ün hava koridoru sayesinde elde edildi.

Leclerc de kendi teorisini ortaya attı. Sky Sports İtalya'ya yaptığı açıklamada, Red Bull'un kerbleri Ferrari'lere göre daha agresif bir şekilde kullanabildiğini, Ferrari'nin ise bu sezon düşük hızlı virajlarda zorlandığını ifade etti.

Leclerc, "Tamburello'da ne kaçırdığımızı anlamıyoruz."

"Birçok şey denedik ama bizi hep aynı virajlar cezalandırdı. Bu bildiğimiz ve üzerinde çalıştığımız bir şey, şimdi keşfettiğimiz bir şey değil."

"Red Bull'un güçlü noktalarından biri kerbleri iyi bir şekilde kullanabilmeleri. Ben de kerbe çıkmaya çalıştım ancak onların yaptığını yapamıyoruz." dedi.

 

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