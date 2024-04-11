Sainz, Ferrari'nin güçlü olabileceği üç pistin adını paylaştı

Ferrari, geçen yıl Red Bull'u sadece Singapur'dan tahtından indirmiş ve Carlos Sainz ile zafere ulaşmayı başarmıştı.

Bu yıl ise Melbourne'de zafere ulaştılar ve aracın performansı ilerleyen yarışlar için umut veriyor gibi görünüyor.

Konu hakkında konuşan Carlos Sainz, güncelleme getirmedikleri takdirde yarış kazanma şanslarının kolay olmayacağını söylese de, bazı pistler için pozitif konuştu.

Sainz, "Bence diğer pistlerde de kazanmak için mücadele edeceğiz. Monza, Singapur ve belki Miami'de -galibiyet çekişmesinin- içerisinde olabiliriz."

"Fakat Red Bull'un daha iyi bir pakete sahip olacağı başka pistler de olacak."

"Biz bu aracı bu tür pistlerde geliştirene kadar, 0.3 ila 0.5 saniye saniye önde olacaklar."

"Bu yüzden başımızı öne eğip, bu tür pistlerde hızlı olmamızı sağlayacak bir paket geliştirmeliyiz." dedi.