Sainz, Ferrari'nin gelişiminin onun lehine olduğu iddialarını yalanladı

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Ferrari bu yılki şampiyonada her iki sürücünün de eşit muamele göreceği konusunda kararlıydı, Sainz ve Leclerc yarış galibiyetleri ve Dünya Şampiyonluğu için birbirleriyle mücadele etmekte serbestti.

Ancak sezonun başlarında liderliği Leclerc'in üstlenmesiyle uzmanlar, Ferrari'den Monakolu pilotu takımın 'bir numaralı pilotu' yapması ve onun şampiyonluk mücadelesine destek vermesi için çağrıda bulundu.

Salı günü istifa eden takım patronu Mattia Binotto, bunun olmayacağını açıkça belirtmişti. Britanya Grand Prix'sinde Leclerc'in liderlikten 4. sıraya gerilemesinin ardından Sainz'ın yarış galibiyeti için farklı strateji denendi.

Leclerc'in bu duruma kızdığı ve garajdaki takım kutlamalarına katılmayı reddettiği yönünde söylentilere yol açtı.

F1-75'in geliştirilmesi söz konusu olduğunda Ferrari'nin özellikle Sainz'ı Leclerc'e tercih ettikleri yönünde söylentiler de vardı.

Abu Dhabi finalinden sonra medyaya konuşan Sainz, "Bunları bir yerde okudum ve bence hepsi tamamen yanlış."

"Aracın hissiyatı sezon başındakiyle tamamen aynı."

"Sadece, nasıl sürüleceğini yeni öğrendim ve sürüş stilimi değiştirdim. Araçta kişisel olarak zevkime göre biraz daha ince ayarlar yaptım."

"Araç benim doğrultumda gelişmedi, bu yüzden umarım bir daha bu konuya değinilmez çünkü bu söylentiler tamamen sahte."

"Sadece, Mercedes ve Red Bull bizden daha çok geliştiler." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, makes a stop Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images