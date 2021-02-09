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Formula 1 / Son dakika

Sainz, Ferrari'nin 2021'deki F1 projesine güveniyor!

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Sainz, Ferrari'nin 2021'deki F1 projesine güveniyor!
Ekleyen:
, Editör

Ferrari Pilotu Carlos Sainz, İtalyan ekibin Formula 1 projesine güvendiğini ve takımın er ya da geç yeniden zirveye döneceğini söyledi.

Red Bull'un yetiştirdiği genç sürücülerden olan Carlos Sainz Jr, Toro Rosso, Renault ve McLaren'da geçirdiği yılların ardından yeni sezonda tarihin en başarılı takımı olan Ferrari'ye yarışacak.

İtalyan ekip, her ne kadar geçmişte büyük başarılar yakalamış olsa da 14 yıldır şampiyon olamıyor. Geçen yıl ise1980'den sonraki en kötü sezonunu geçirdi.

Sainz, son yıllarda mücadele ettiği Renault ve özellikle McLaren'da dikkat çekici bir performans göstermesinin ardından Charles Leclerc'in takım arkadaşı olarak Ferrari'ye katılıyor.

Geçen yıl Monza'da podyuma çıkan ve henüz F1 galibiyeti bulunmayan Sainz, İtalyan ekibin zorluklarla baş edebileceğinden emin görünüyor.

Sainz, "Formula 1 tarihine bakarsanız, her takım bir noktada zor zamanlardan geçiyor. Bu, Formula 1'in her zaman bir parçası oldu."

"Burada önemli olan, bu zorluklardan çıkabilme yeteneğidir. Tarih bize geçmişte kazanan takımların yeniden rekabetçi olabileceğini gösteriyor. Ferrari, sporumuzun en başarılı takımı ve bunun böyle olmasının bir sebebi var."

"Gride bakarsak, bu zorluklardan kurtulabilecek ve zirveye çıkabilecek bir ekip varsa o da Ferrari'dir. Projeye güvenim tam. Bu süreç elbette biraz vakit alıyor. Ancak takımın sonunda galibiyet alabilecek seviyeye geleceğine eminim."

"Benim hedefim bu süreyi mümkün olduğunca kısaltabilmek adına takım için elimden gelenin en iyisini yapmak."

"Yarışmaya karar verdiğim ilk günden beri iki hedefe sahiptim: Birincisi yarış kazanmak, diğeri şampiyon olmak."

"Hedeflerimden ilkine ulaştım ve artık tüm çabam, ikinci hedefe ulaşmak üzerine. Bunu başarabilmek adına Ferrari'den daha iyi bir yer göremiyorum."

"Hedefimiz kazanan bir yapının oluşturulmasına yardım etmek, Ferrari'yi ait olduğu yere getirmek ve sonunda şampiyon olmak." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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