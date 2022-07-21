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Formula 1 / Fransa GP Haberler

Sainz: "Ferrari'nin Fransa GP'de bana yeni bir motor takma ve ceza aldırma ihtimali var"

Carlos Sainz, Avusturya'da yarış dışı kalmasının ardından Fransa Grand Prix'sinde grid cezası almasına neden olacak yeni bir motor alma ihtimali olduğunu söyledi.

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Sainz: "Ferrari'nin Fransa GP'de bana yeni bir motor takma ve ceza aldırma ihtimali var"
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Sainz, Avusturya GP'nin son turlarında motor arızası yaşadı ve aracı alevler içinde kaldı.

Bu olayın ardından Sainz'in 2. motoru kullanılamaz hale geldi ve Ferrari pilotunun, sezonu tamamlamamak için geriye sadece 3. motoru kaldı. Yani Sainz'ın sezonun bir noktasında 4. motorunu havuza eklemesi -bunu yaptığı için de ceza alması- gerekecek. 

Sainz, "Bu hafta sonu yeni bir motor takma ve ceza alma ihtimalimiz var. Fakat son kararı henüz vermedik." dedi.

Ferrari, bu hafta sonu gerçekleşecek yarışın, F1'in bu sezon şimdiye kadar yarıştığı en sıcak koşullarda olacağını ve bunun, motor dayanıklılığını ekstra zorlayacağını söyledi.

The burned out car of Carlos Sainz, Ferrari F1-75, after a fire causes his retirement

The burned out car of Carlos Sainz, Ferrari F1-75, after a fire causes his retirement

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Tondi, "Uygun önlemleri almak, aerodinamik üzerindeki çalışmaya bağlı."

"Karoserin üst kısmındaki soğutma kanallarını kullanarak orta-yüksek seviyede bir soğutma sağlayacağız ve lastiklerden ısıyı uzaklaştırmak amacıyla, jant soğutmasını en üst düzeye çıkarmak için fren soğutma kanalları üzerinde çalışacağız."

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