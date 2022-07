Sainz: "Ferrari'nin Fransa GP'de bana yeni bir motor takma ve ceza aldırma ihtimali var"

Sainz, Avusturya GP'nin son turlarında motor arızası yaşadı ve aracı alevler içinde kaldı.

Bu olayın ardından Sainz'in 2. motoru kullanılamaz hale geldi ve Ferrari pilotunun, sezonu tamamlamamak için geriye sadece 3. motoru kaldı. Yani Sainz'ın sezonun bir noktasında 4. motorunu havuza eklemesi -bunu yaptığı için de ceza alması- gerekecek.

Paul Ricard'da gerçekleştirilecek yarış öncesi motor durumu sorulan Sainz, yeni bir güç ünitesi takmaya ve grid cezası almaya "henüz karar verilmediğini" söyledi.

Sainz, "Bu hafta sonu yeni bir motor takma ve ceza alma ihtimalimiz var. Fakat son kararı henüz vermedik." dedi.

Ferrari, bu hafta sonu gerçekleşecek yarışın, F1'in bu sezon şimdiye kadar yarıştığı en sıcak koşullarda olacağını ve bunun, motor dayanıklılığını ekstra zorlayacağını söyledi.

The burned out car of Carlos Sainz, Ferrari F1-75, after a fire causes his retirement

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images