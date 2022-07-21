Sainz: "Ferrari'nin Fransa GP'de bana yeni bir motor takma ve ceza aldırma ihtimali var"

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Sainz, Avusturya GP'nin son turlarında motor arızası yaşadı ve aracı alevler içinde kaldı.

Bu olayın ardından Sainz'in 2. motoru kullanılamaz hale geldi ve Ferrari pilotunun, sezonu tamamlamamak için geriye sadece 3. motoru kaldı. Yani Sainz'ın sezonun bir noktasında 4. motorunu havuza eklemesi -bunu yaptığı için de ceza alması- gerekecek.

Paul Ricard'da gerçekleştirilecek yarış öncesi motor durumu sorulan Sainz, yeni bir güç ünitesi takmaya ve grid cezası almaya "henüz karar verilmediğini" söyledi.

Sainz, "Bu hafta sonu yeni bir motor takma ve ceza alma ihtimalimiz var. Fakat son kararı henüz vermedik." dedi.

Ferrari, bu hafta sonu gerçekleşecek yarışın, F1'in bu sezon şimdiye kadar yarıştığı en sıcak koşullarda olacağını ve bunun, motor dayanıklılığını ekstra zorlayacağını söyledi.

The burned out car of Carlos Sainz, Ferrari F1-75, after a fire causes his retirement Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Takımın aerodinamik gelişim başkanı Diego Tondi, bunun "güç ünitesinin ve lastiklerin en iyi performansı gösterdiğine emin olmanın gerçek bir zorluk olacağı" anlamına geldiğini söyledi.

Tondi, "Uygun önlemleri almak, aerodinamik üzerindeki çalışmaya bağlı."

"Karoserin üst kısmındaki soğutma kanallarını kullanarak orta-yüksek seviyede bir soğutma sağlayacağız ve lastiklerden ısıyı uzaklaştırmak amacıyla, jant soğutmasını en üst düzeye çıkarmak için fren soğutma kanalları üzerinde çalışacağız."

"Bunu, tist karakteristiği yüzünden mümkün olan lastik yönetimine katkıda bulunması için her halükarda yapacaktık. Fakat sıcak koşullar bunu daha da zorlaştıracak."

"Frenler için özellikle sert bir frenleme noktası yok. Yani Paul Ricard, bu parçaların soğutması açısından bir endişe yaratmayacak." dedi.