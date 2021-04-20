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Formula 1 / Son dakika

Sainz, Ferrari'nin düzlüklerde McLaren'dan yavaş kaldığını düşünüyor

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Ferrari pilotu Carlos Sainz, McLaren'a kıyasla düzlüklerde yavaş kaldıklarını dile getirdi.

Sainz, Ferrari'nin düzlüklerde McLaren'dan yavaş kaldığını düşünüyor

Carlos Sainz geçen sıralama turlarında 11. olmuş ve sıralama turlarının son bölümüne kalamayarak hayal kırıklığı yaşamıştı.

Buna karşılık yağmurlu yarışın ilk bölümünde çok iyi bir iş çıkardı ve hatalar yapmasına rağmen ön bölüme yükseldi.

Kırmızı bayrağın ardından hatasız bir sürüş çıkaran Sainz, yarışı takım arkadaşının hemen ardında beşinci sırada tamamladı.

Sainz, "Cumartesi günkü kötü günün ardından benim için atağa kalkma zamanıydı. Yarışta rakiplerimizi zorlayıp, geçebildik. Açıkçası ilk turda görüş çok kötü olduğu için büyük riskler aldım ve bunun karşılığında da 3-4 kişiyi geçtim."

"Ferrari ile ıslak zemindeki ilk yarışımdı ve bu yüzden neler olacağını bilmiyordum. Strateji çok iyi şekilde çalıştı, geri döndüm ve başlangıçta çok, çok hızlıydım. Sonrasında bana çok fazla zamana mâl olan birkaç hata yaptım. Fakat aynı zamanda ıslak zemindeki ilk yarışımdı ve frenleme hissini yakalamak zorundaydım. O kadar hızlı gidiyordum ki hataları hızlı bir şekilde telafi edebiliyordum."

"Yarışta 11. sıradan beşinciliğe çıktığım için mutlu oldum. Fakat her şeyden önce, ıslak ve kuru zeminde iyi bir tempoya sahip olduğumu görmek güzeldi." dedi.

 

Sainz, McLaren'ı son bölümde geçemediklerini, çünkü düzlüklerde çok fazla avantajları olduğunu söyledi.

"Stratejik taraftaki en zor şey, kırmızı bayraktan sonra yeniden başladığımızda, hangi lastiği kullanacağımıza karar vermekti. McLaren'ın yumuşak lastikle risk aldığını ve aşınma yaşadığını gördük. Ancak sahip oldukları düzlük hızıyla bunun bir önemi yoktu. Hem ben hem de Charles için onları geçmek imkansızdı. Onları düzlüklerde geçmek için biraz fazla hızlılar, kuru zeminde iyiydik ama hâlâ biraz eksiklik vardı."

Sainz, yağmuru hesap ederek daha yüksek yere basma gücü ayarı yaptıklarını ve bunun düzlük hızlarını etkilediğini, ancak McLaren'ın düzlüklerde çok güçlü göründüğünü dile getirdi.

"Cuma gününden cumartesiye aracın yere basma gücü seviyesini artırdığımız ve en yüksek hızda zorluk yaşadığımız doğru. Fakat yine de onlardan daha az yere basma gücümüz var ve düzlüklerde daha hızlılar."

"Çıkarılması gereken dersler var, öğreneceğimiz çok şey var ve takım olarak çalışmaya devam etmeliyiz, fakat doğru yönde ilerliyoruz. Yanlış yönde gitmiyoruz."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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Editör Kemal Şengül

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