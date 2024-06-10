Sainz: "Ferrari'nin bu performansı tek seferlik"

İspanyol pilot yarışın büyük bir bölümünü tempo sorunu yaşayarak geçirdi ve ilk 10'a giremedi.

Virajda spin atmasının ardından Alex Albon ile temas yaşadı ev hem kendisini hem de Williams pilotunu yarış dışı bıraktı.

Sainz, o noktada yükselmek için “risk almak” zorunda olduğunu ve bunun da kendisine pahalıya patladığını söyledi.

Sainz şöyle konuştu: "Bir türlü tempo tutturamadığımız o yarışlardan birisiydi."

"Bu çılgın yarış sırasında yaşadığımız birkaç temastan dolayı aracımızda bazı hasarlar oluştu ancak bugün hiçbir zaman geçiş yapacak hızımız olmadı."

"Yarışın sonlarına doğru kuru zemin lastiğine geçtiğimizde puan potansiyeli olduğunu hissetmeye başladım ve biraz hızımı arttırdım."

"DRS trenindeki insanları geçmek için bazı riskler almaya çalışıyordum, ikinci sektörde yakın kalmaya çalıştım ve muhtemelen ıslak bir kısma değdim."

"Bilmiyorum. Çok garip bir şekilde aracı viraj ortasında kaybettim ve yarışımız bitti."

"Tüm takım için çok zayıf, çok hayal kırıklığı yaratan bir hafta sonuydu çünkü hiçbir zaman iyi bir tempo yakalayamadık."

"Bence Kanada biraz tek seferlikti, biraz özel bir yarıştı. Takım olarak ne olduğunu anlamamız gerekiyor."

"Diğerlerinin sıralama turlarında lastikleri daha iyi hazırlamak için yaptıkları bir şeyler olduğu açıktı."

Bu performansın sürpriz olup olmadığı sorusuna Sainz, "Bu yıl sıralamalarda yarıştan daha fazla zorlanıyoruz fakat Q2'de gördüğümüz gibi bir saniye geride olmak, araçla ve tempoyla ilgili bir sorun yaşadığımızı gösteriyor. Bu bizim hafta sonumuz değildi ve hiçbir zaman uyum sağlayamadık. Asla yeterince rekabetçi olamadık." dedi.