Sainz, Ferrari'nin Belçika performansı sonrası ikinci yarı için "iyimser"

Ferrari, Belçika'da birkaç yarışın ardından yeniden ön bölüme döndü ve en hızlı ikinci takım görüntüsü çizdi.

Carlos Sainz, Oscar Piastri ile yaşadığı temasın ardından yarışa veda etmek zorunda kalsa da, takımın performansı hakkında iyimserdi.

İspanyol pilot şöyle konuştu: "Sezonun ilk yarısını istediğim gibi bitiremedim."

"Hem bugün hem de hafta sonu boyunca sergilediğimiz performansın ardından bugün yarış dışı kalmak üzücü oldu."

"Hafta sonu boyunca Charles'la da gördüğümüz üzere tempo anlamında çok iyiydik fakat maalesef bugün mücadeleye dahil olamadık."

"Olumlu tarafta bakarsak, hızımız önceki yarışlara göre daha iyiydi. Bugün aldıkları cesaret verici sonuç için takımı ve Charles'ı tebrik ederim."

"Cuma ve cumartesi günleri geçiş lastiklerinde bile hızımız iyiydi, kuru zeminde son iki hafta sonuna kıyasla daha güçlüydük ve bu da şampiyonanın ikinci yarısında bu şekilde devam edeceğimiz konusunda bizi iyimser kılıyor."

"Charles bugün Hamilton'ı arkasında tutmayı başardı, ki bu son iki yarışta yapamadığımız bir şeydi."

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Erik Junius

Sainz yarışını yorumlaması istendiğinde ise şöyle dedi: "İlk virajda böyle bir kaza olması sizi rahatsız ediyor."

"Aslında kötü bir başlangıç yapmadım, 1. virajda Hamilton'ı geçmeye çalıştım. Geçmeyi başardım ama Oscar'la temas yaşadık. Bence bu bir tecrübe hatasıydı"

"Burada son 7-8 yıla bakarsanız, 1. virajdan içeri girmeye çalışan herkes kaza yapıyor ama kimseyi suçlamak ya da Oscar'ı suçlamak istemiyorum."

"Bu bir yarış kazasıydı ve bu sefer sıra bana geldi."

"Belki kırmızı bayrak çıkar da aracı tamir edebiliriz diye bekledik fakat şans bizden yana değildi."

"Bugün mücadelenin içinde olamamak beni çok üzdü çünkü araç daha güçlü görünüyordu."

"Şimdi yaz arasına giriyoruz ve aradan sonra güçlü şekilde geri döndüğümüzden emin olmak için büyük çaba sarf edeceğiz."