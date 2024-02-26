Sainz: "Ferrari'nin artık gelişim çalışmalarında beni dinlememesi 'lehime' olacak"

Carlos Sainz, sezon sonunda Ferrari'den ayrılacak ve yeni takımının neresi olacağı henüz bilinmiyor.

İtalyan ekipten ayrılacağı için Sainz, artık gelişim çalışmalarına da dahil olmayacak.

Bu konu hakkında konuşan İspanyol pilot, "Takımın araç gelişim çalışmalarında artık bana güvenmeyeceği açık fakat bu benim tamamen her hafta sonu SF24'ten maksimum verimi almaya ve Ferrari'den ayrılırken en iyi sonuçları elde etmeye odaklanmamı sağlıyor."

"Gelecek yıl başka bir takımda yarışacağım fakat hangisinde yarışacağımı bilmiyorum."

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Karar vermek için acele etmeyeceğim. Yapacağım seçim doğru olmalı ve bunun için tüm takımlarla konuşup, bana gelecekte dünya şampiyonu olma şansını en iyi kimin sunacağını anlamam gerekiyor."

"Elbette hem önümüzdeki yıl hem de sonraki yıllarda zaferler için mücadele edebileceğim bir noktada olmak istiyorum."

"Formula 1'deki yönetmelik değişikliğine az kaldı; bu yüzden daha uzun vadeye odaklanmak gerekiyor." dedi.

Sainz'ın menajeri geçen hafta sonu Bahreyn padoğundaydı ve burada bazı takımlarla ilk temasların kurulduğu düşünülüyor.

İspanyol pilotun adı genellikle Sauber ile anılıyor.