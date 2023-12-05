Sainz, Ferrari'nin 2024'te tekrarlaması gereken SF-23 araç özelliklerini özetledi
Carlos Sainz, Ferrari'nin 2023 Formula 1 aracının hangi özelliklerinin gelecek sezon için taklit edilmesi gerektiğini özetlerken Red Bull'a meydan okumak için bunların feda edilebileceğini de kabul etti.
SF-23'ün en rekabetçi olduğu sıralama turlarında Sainz ve takım arkadaşı Charles Leclerc yedi grand prix pole pozisyonu elde ettiler.
Bu tek turluk başarı, kısmen Red Bull'un yarış temposunu yakından takip ederek daha uzun bir stint boyunca önde olmayı hedeflemesiyle sağlandı. Ferrari'nin yarış performansında lastikleri yönetmekte zorlanması baskıyı azalttı.
Sainz, Ferrari'nin Pirelli lastiklerini çözmeye odaklanması gerektiğine inanıyor, ancak SF-23'ün düzlük hızını ve yavaş viraj performansını devam ettirilecek unsurlar olarak vurguladı.
Autosport/Motorsport.com'un 2024'te eski aracın hangi yönlerinin kalmasını istediği sorusuna Sainz, "Kesinlikle düzlük hızını, frenleme performansını ve 90 derecelik, yavaş virajlardaki performansı alırdım."
"Ayrıca, bordür sürüşünün çok güçlü bir nokta olduğunu düşünüyorum. Yani aracımızın çok ama çok güçlü noktaları var." şeklinde cevap verdi.
Bununla birlikte, Ferrari'nin Red Bull'a meydan okumaya yönelik "gerçekçi hedefini" gerçekleştirebilmesi için bu güçlü yönlerden fedakârlık edilmesi gerekebileceğini de sözlerine ekledi.
Sainz, "Tüm yıla uygun bir araca sahip olmak istiyorsak, her yerde, özellikle de yarışta hızlı olduğumuzdan emin olmak için belki de bu özelliklerin bazılarından vazgeçmemiz gerektiğini hissediyorum."
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Carlos Sainz, Ferrari SF-23
"Yarışlarda, bu araca ne yaptığımızı anlamaya gerçekten odaklanmamız gerekiyor."
"Bu lastiklere ne yapıyoruz da yarışlarda Red Bull ve McLaren seviyesinde yarışmamıza izin vermiyor, örneğin Brezilya'da, Austin'de, yarış temposuna sahip olmadığımızı açıkça görebileceğiniz pistlerde." şeklinde devam etti.
2024'te takımlar şampiyonu Red Bull'a karşı mücadele konusunda Sainz, "Bu bizim gerçekçi hedefimiz olmalı. Bunu başarabilecek miyiz? Bunu sadece zaman gösterecek."
"Takımın bunun mümkün olduğunu düşünmesini istiyorum çünkü ben mümkün olduğuna inanıyorum."
"Ayrıca, McLaren bu adımları sezon boyunca atabildiyse, Ferrari'nin de bunu kış tatilinde yapabileceğinden son derece eminim."
"Bu takıma güveniyorum. İşleri tersine çevirmek için evimizde sahip olduğumuz kapasiteye güveniyorum."
"Hâlâ Red Bull ile 0.3s farkla pole pozisyonunda olduğumuz pistler var. Bu sadece aracın gerçekten iyi olan çok özel bir özelliği. Sadece onu çok yönlü hale getirmemiz gerekiyor." dedi.
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