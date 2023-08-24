Sainz: "Ferrari'nin 2023 için odak noktası 'zayıf' SF-23'ü anlamak"

Ferrari, 2023'ün başından beri tek turda hızlı olmasına rağmen aşırı lastik aşınması ve yarış temposunda tutarlılık eksikliği ile mücadele etti.

Takım şu ana kadar sadece üç podyum ve iki pole pozisyonu elde edebildi. Bu podyumların üçüne de Monakolu pilot Charles Leclerc sahip oldu.

Ferrari şu anda sezonun ikinci yarısına Aston Martin'in 5 ve Mercedes'in 56 puan gerisinde, dördüncü sırada başlıyor.

Bahreyn'deki açılış yarışında elde ettiği dördüncülükten daha iyi bir sonuç elde edemeyen Ferrari pilotu Carlos Sainz'e göre ise Ferrari artık aracının temel sorunlarını kavramış durumda.

Sainz'e göre aracın tutarsızlıklarını anlamak şu anda en önemli öncelik, böylece sorun 2024'e taşınmayacak.

SF-23'ün hâlâ 'zayıf bir araç' olduğunu ve bu nedenle hangi pistlerde iyi performans göstereceğini tahmin etmenin takım için çok kafa karıştırıcı olduğunu kabul etti.

Sainz bu hafta sonu Zandvoort'ta yapılacak Hollanda Grand Prix'si öncesinde yaptığı açıklamada, "Aracın temel sorununun ne olduğunu anlıyoruz."

"Yılın ilk geliştirmelerinden beri daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Tüm geliştirme programı, sahip olduğumuz bu ana zayıflığı iyileştirmeye odaklanıyor."

"Sanırım bu yıl aracın tutarlılığını kaybettiğimiz oldukça açık."

"Hangi pistlerde hızlı olacağımızı ve hangi pistlerde yavaş olacağımızı tahmin etmek çok zor."

"Rüzgar ve pist sıcaklığı hassasiyetine sahibiz; bu da onu çok değişken bir araç haline getiriyor."

"Bunun en iyi örneği Macaristan ve Spa arasındaki farktı: Macaristan'ın iyi bir hafta sonu olmasını bekliyorduk, Spa'nın ise daha zayıf bir hafta sonu olmasını bekliyorduk."

"Ama tam tersi oldu, bu da araçta belki de tam olarak anlayamadığımız ve tahmin yürütemediğimiz içsel bir şey olduğunu gösteriyor." dedi.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari ve Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Fotoğraf: James Sutton / Motorsport Images

Sainz, Ferrari'nin 2024 aracına yardımcı olabilecek daha fazla yanıt bulmak için her Cuma antrenman seansını ayar denemesi için kullandığını açıkladı.

İspanyol pilot, "12 yarış yaptık ve her şeyi tam olarak anlamak için hâlâ 10 yarışımız var."

"Bu öngörülemezlik ve anlayış eksikliği tam da şu anda her şeyi bir araya getirmeye çalışmak için odaklandığımız şey. Bu hafta sonu ve tabii ki sezonun ikinci yarısında da odak noktamız bu olacak."

"F1'de her hafta sonu, ikinci antrenman seansında bu düzenlemeleri anlamaya çalışmak için farklı bir şey deniyoruz ve Red Bull'a kıyasla nerede eksik olabileceğimizi ve 2024 aracını nasıl daha hızlı hale getirebileceğimizi görmeye çalışıyoruz."

"Bence tamamen farklı şeyler denemek ve gelecek yılın aracı için bir araya getirdiğimiz farklı teorilere sahip olmak konusunda oldukça iyi bir iş çıkarıyoruz. Umarım gelecek yıl bunun karşılığını alırız." yorumlarını yaptı.

Takım arkadaşı Leclerc, Ferrari'nin bu yıl dramatik form dalgalanmaları yaşayan tek takım olmadığına dikkat çekerek, İtalyan ekibinin tutarsızlıklarının üstesinden gelebilmesi durumunda Red Bull'ların arkasındaki sıkı mücadeledeki konumlarının önemli ölçüde iyileşebileceğini söyledi.

Leclerc, "Şu an için kısa vadede hedefimiz tutarlılığımızı artırmak çünkü sezonun ilk bölümüne bakarsanız McLaren, Mercedes, Aston Martin ve biz dahil olmak üzere herkesin tutarsız olduğunu görürsünüz."

"Bir yarışta McLaren açık ara önde giderken, diğer yarışta Mercedes ya da biz önde oluyoruz."

"Eğer aracımızda her zaman zirvede olmamızı sağlayacak tutarlılığı bulabilirsek, bu bize diğer takımlara kıyasla büyük bir üstünlük sağlayacaktır. Dolayısıyla şu anda odaklanmamız gereken nokta bu."