Sainz, Ferrari'nin 2018 aracıyla test yapmak istiyor

Önümüzdeki sezon, kış testleri sadece üç gün sürecek ve takım değiştiren ya da F1'de yarışmaya başlayacak sürücülerin, araçları yeterince anlamama ihtimali hakkında çeşitli endişeler var.

F1'in mevcut test kısıtlamalarından ötürü gelecek yıl mevcut veya 2019 araçlarıyla çalışmak mümkün değil. Bu da Carlos Sainz gibi takım değiştiren sürücülerin elinde çok az test seçeneği olduğu anlamına geliyor.

Bununla birlikte takımlar, hâlâ aynı aerodinamik düzenlemelere dayanan 2018 araçlarıyla istedikleri zaman test yapma özgürlüğüne sahipler.

Fernando Alonso bu kapsamda Renault ile bazı testler gerçekleştirdi ve şimdi de Carlos Sainz benzer bir yol izleyebileceklerini söyledi.

Sainz, "Göreceğiz. Şu anda bununla ilgili tek cevabım bu. Mclaren'den bir Ferrari sürücüsü olmak için ayrıldığım zaman, teste ve ilk yarışa mümkün olduğunca hazır olduğumdan emin olmak için arka planda çok fazla şey düşüneceğiz."

"Açıkçası, 2018 aracını test etmek benim için bir seçenek olabilir, ancak -şu anda- McLaren'a bağlı kalmaya devam ediyorum ve Ocak, Şubat ve Mart aylarının ne getirebileceği konusunda çok fazla dikkatimi dağıtmak istemiyorum." dedi.

Sainz bir kez daha mevcut test sayısının azlığından yakındı.

"Bir F1 aracında bir buçuk gün geçirmenin, bu karmaşık F1 araçlarıyla yeni sezona hazırlanmak için yeterli bir süre olmadığını söyleyebilirim."

"Çok sayıda simülatör çalışması yapmanıza rağmen aracı veya direksiyonla ilgili püf noktaları öğrenemezsiniz. Ekibi tanımanız için bunlara ihtiyacınız var, bu yüzden bir buçuk gün çok, çok az ve muhtemelen yeterli de değil."

"Ama olan şey bu. Uyum sağlamamız ve kurallar dahilinde olabildiğince hazır olmanın yolunu bulmamız gerekiyor."