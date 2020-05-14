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Formula 1 / Son dakika

"Sainz, Ferrari'den yıllık 6 ila 7 milyon euro kazanacak"

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"Sainz, Ferrari'den yıllık 6 ila 7 milyon euro kazanacak"
Ekleyen:
, Editör
14 May 2020 06:50

Marca'nın haberine göre Carlos Sainz, Ferrari'ye imza atmasının ardından yıllık 6 ila 7 milyon euro kazanacak.

Carlos Sainz'ın McLaren ile yaptığı iki yıllık anlaşma 2020 yılında sona eriyor ve sonrasında serbest kalıyor. Ancak İspanyol sürücünün sözleşmesinde bir yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor.

Fakat Sebastian Vettel'in ayrılığı sonrası Ferrari, Sainz'la görüşmelere başladı ve İspanyol sürücü ile anlaşmaya vardı.

Sponsorluklar gibi ufak detayların çözülmesinin ardından Sainz'ın bugün Ferrari'de yarışacağının açıklanması bekleniyor.

Dün akşam İspanyol Marca gazetesi, McLaren'ın Sainz'a son bir teklif yaptığını ve bu teklifte önerdiği paranın Ferrari'nin önerdiğinin yaklaşık iki katı olduğunu iddia etti. Ancak Sainz'ın Ferrari'ye gitme konusundaki tavrını değiştirmesi beklenmiyor.

Aynı habere göre Sainz, Ferrari'den yaklaşık 6 ila 7 milyon euro kazanacak ve bu rakam, Charles Leclerc'in kazandığının sadece yarısı.

Ferrari, Sainz anlaşmasıyla (bonuslar da eklendiğinde) yaklaşık 30 milyon euro kâr elde etmiş olacak.

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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