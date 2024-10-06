Sainz: "Ferrari'den ayrılmadan önce burada son kez kazanmak istiyorum"

Sainz, rekabetin yüksek olduğu 2024 sezonunda yarış kazanmayı başaran yedi sürücüden biri oldu.

İspanyol pilot, sezonun bitimine altı yarış kala bu sezonki yarışlarını ve Ferrari'deki son aylarına yaklaşımını değerlendiriyor.

Hâlâ bir yarış kazanmaya aç olduğunu belirtirken, motivasyonunun sadece İtalyan takıma olumlu bir veda etmek olmadığını da açıkladı.

Sainz, "Listemdeki ilk şey, ayrılmadan önce Ferrari ile en az bir kez daha kazanmaya çalışmak."

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Bu aklımda olan bir şey ama yıl sonunda Ferrari'den ayrılacağım için değil, her zaman gittiğim tüm yarışları kazanmaya çalıştığım için."

"Bence daha normal pistler olan Brezilya, Austin, Katar ve Abu Dabi gibi diğer pistlerde de ilerleme göstermeliyiz... Eğer buralarda ilerleme gösterirsek kazanma şansımız olabilir."

"Ama eğer bu pistlerde Spa veya Macaristan'da olduğu gibi geride kalmaya devam edersek, o zaman yapacak çok işimiz var demektir." dedi.