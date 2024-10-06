Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1

Sainz: "Ferrari'den ayrılmadan önce burada son kez kazanmak istiyorum"

Carlos Sainz, Ferrari'den ayrılıp 2025 için Williams'a geçmeden önce İtalyan takımı ile yarış kazanmak istiyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Sainz, rekabetin yüksek olduğu 2024 sezonunda yarış kazanmayı başaran yedi sürücüden biri oldu.

İspanyol pilot, sezonun bitimine altı yarış kala bu sezonki yarışlarını ve Ferrari'deki son aylarına yaklaşımını değerlendiriyor. 

Hâlâ bir yarış kazanmaya aç olduğunu belirtirken, motivasyonunun sadece İtalyan takıma olumlu bir veda etmek olmadığını da açıkladı.

Sainz, "Listemdeki ilk şey, ayrılmadan önce Ferrari ile en az bir kez daha kazanmaya çalışmak."

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Bu aklımda olan bir şey ama yıl sonunda Ferrari'den ayrılacağım için değil, her zaman gittiğim tüm yarışları kazanmaya çalıştığım için."

"Bence daha normal pistler olan Brezilya, Austin, Katar ve Abu Dabi gibi diğer pistlerde de ilerleme göstermeliyiz... Eğer buralarda ilerleme gösterirsek kazanma şansımız olabilir."

"Ama eğer bu pistlerde Spa veya Macaristan'da olduğu gibi geride kalmaya devam edersek, o zaman yapacak çok işimiz var demektir." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Horner: "Gerçek bir ilerleme kaydetsek de Amerika GP öncesinde yapmamız gereken çok iş var"

Öne Çıkan Yorumlar

Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Verstappen, 'FIA protestosuna' önümüzdeki yarışlarda devam edecek mi?

Verstappen, 'FIA protestosuna' önümüzdeki yarışlarda devam edecek mi?

Formula 1
Verstappen, 'FIA protestosuna' önümüzdeki yarışlarda devam edecek mi?
Aston Martin: "Kötü performansımızın sebebi, Mercedes ile rüzgar tünelini paylaşmak değil"

Aston Martin: "Kötü performansımızın sebebi, Mercedes ile rüzgar tünelini paylaşmak değil"

Formula 1
Aston Martin: "Kötü performansımızın sebebi, Mercedes ile rüzgar tünelini paylaşmak değil"
Szafnauer: "Force India ekibinin maaşlarını kendi cebimden ödemek zorunda kalmıştım!"

Szafnauer: "Force India ekibinin maaşlarını kendi cebimden ödemek zorunda kalmıştım!"

Formula 1
Szafnauer: "Force India ekibinin maaşlarını kendi cebimden ödemek zorunda kalmıştım!"

Son Haberler

ABD Grand Prix'si için yeni pist sınırı önlemleri arasında sahte çakıl da var

ABD Grand Prix'si için yeni pist sınırı önlemleri arasında sahte çakıl da var

F1 Formula 1
Amerika GP
ABD Grand Prix'si için yeni pist sınırı önlemleri arasında sahte çakıl da var
Marko: "Antonelli'nin F1'deki başarısı garanti değil"

Marko: "Antonelli'nin F1'deki başarısı garanti değil"

F1 Formula 1
Amerika GP
Marko: "Antonelli'nin F1'deki başarısı garanti değil"
Verstappen, 'FIA protestosuna' önümüzdeki yarışlarda devam edecek mi?

Verstappen, 'FIA protestosuna' önümüzdeki yarışlarda devam edecek mi?

F1 Formula 1
Verstappen, 'FIA protestosuna' önümüzdeki yarışlarda devam edecek mi?
Norris: "Kaskımı takar takmaz herkesten nefret ediyorum"

Norris: "Kaskımı takar takmaz herkesten nefret ediyorum"

F1 Formula 1
Norris: "Kaskımı takar takmaz herkesten nefret ediyorum"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye