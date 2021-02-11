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Formula 1 / Son dakika

Sainz, Ferrari'deki statüsünü kişisel gündemi için kullanmayacak

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Sainz, Ferrari'deki statüsünü kişisel gündemi için kullanmayacak
Ekleyen:
, Editör

Ferrari'nin 2021 kadrosuna dahil olan Carlos Sainz, kişisel gündemleri için Ferrari'yi bir platform olarak kullanmayacağını söyledi.

Mercedes'in yıldızı Lewis Hamilton, F1'deki "We Race As One" gibi kampanyalardaki öncü rolüyle biliniyor.

İngiliz pilot, kariyerindeki başarılarla olduğu kadar ayrımcılık, ırkçılık gibi sosyal meselelere karşı duruşuyla da sosyal medyada ve gridde dikkatleri üstüne topluyor. Bunun için de F1'de yedi kez dünya şampiyonu statüsünden yararlanmaktan geri kalmıyor.

Sainz'a, Ferrari'deki yeni statüsünü kendi kişisel gündemleri için kullanıp kullanmayacağı sorulduğunda İspanyol net ve basit bir şekilde "Hayır" cevabını verdi.

Sainz, "Eğer bir şey varsa, nasıl açıklayabilirim bilmiyorum ama sadece kendim olmaktan hoşlanıyorum diyebilirim. Bir yanımı ya da mevcut imajımın başka bir yönünü keşfetmeyi planlamıyorum."

"Şu an neysem sosyal medyada da aynen onu göreceksiniz." diyerek sözlerine devam eden Sainz, bu macerada kendisine -kişisel olarak- markaların katılabileceğini de belirtti.

26 yaşındaki pilot, "İspanya'ya geri dönüp köpeklerimle, ailemle ve arkadaşlarımla vakit geçirmek istiyorum. Açıkçası normal bir erkekten hiç de farkım yok."

"Ferrari sürücüsü olarak daha ünlü olursam bile bu, şimdiki yaklaşımımı değiştirmeyecek. Birdenbire modaya uymayacak veya olduğumdan başka bir şeye dönüşmeyeceğim."

"Değerlerime uygun iyi bir sponsor varsa bunu kabul eder ve sonuna kadar da kullanırım. Fakat daha farklı bir şey yapmayı planlamıyorum."

Sainz, kendi ülkesinde bu spordaki en büyük ikinci isim olarak biliniyor. İlk isimse 2005 ve 2006 yıllarında kazandığı iki Dünya Şampiyonluğuyla ülkesinin F1'e olan ilgisini artıran ve şimdi pistlere geri dönmeye hazırlanan Fernando Alonso.

Scuderia ile birçok zafere imza atma şansı olan Sainz, ününün ülkesinde çoktan arttığını da söyledi.

Sainz, "Açıklama geldiğinden beri bunu biraz hissettim çünkü İspanya'da büyük yankı oldu, büyümeye de devam etmesini bekliyorum."

"Bu iyi bir şey, bundan zevk alıyorum. Hayranlarınızın olması, medyanın ilgisini çekmeniz... bunlar bana pozitif şeyler getiriyor."

"Evimde yarışmayı her zaman sevmişimdir ve her zaman iyi gitmiştir. Dürüst olmalıyım ki bunun için sabırsızlanıyorum." dedi.

 

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Seri Formula 1
Editör Zeynep Temel

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