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Formula 1 / Rusya GP Haberler

Sainz, Ferrari'de "yeni Barrichello" olmak istemiyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari pilotu Carlos Sainz, İtalyan takımda Rubens Barrichello tarzı bir kariyere sahip olmak istemediğini söyledi.

Sainz, Ferrari'de "yeni Barrichello" olmak istemiyor

Sainz, McLaren'da gösterdiği güçlü performans sonrası bu yıl Ferrari'ye katıldı ve geride kalan yarışlarda inişler ve çıkışlar yaşsa da, hız anlamında çok da kötü görünmedi.

Fakat bazıları Sainz'a Charles Leclerc'in yanında "iki numara" gözüyle bakıyor ve hatta Rubens Barrichello gibi olacağı dahi yazılıyor.

Son derece yetenekli bir pilot olmasına rağmen Barrichello, Ferrari'de yarıştığı dönemde Michael Schumacher'in yanında 2 numaraydı ve genel olarak insanlar onu hep bu yıllarla hatırlıyor.

İspanyol AS gazetesine konuşan Sainz, “[Ferrari'de] Barrichello olmaktan mutlu olur muyum? Hayır, kesinlikle olamam!"

"Bir gün Formula 1'de dünya şampiyonu olmak istiyorum. Her gün bunun için savaşıyorum. Bunu başarıp başaramayacağımı ise zaman gösterecek.”

2022'deki kural değişiklikleri içinse Ferrari'ye güveniyor.

"Umarım bu değişime herkes kadar biz de hazırızdır. Ocak ayından bu yana 2022 aracı üzerinde çalışıyoruz. Diğerlerinin ne yaptığı konusunda hiçbir fikrim yok ama gelecek yıl kazanmak adına kaldırmadık taş bırakmıyoruz."

Ferrari şu anda gridin arka kısmında mücadele ediyor ve Sainz bu yıl iki podyum almasına rağmen galibiyete ulaşamadı.

İtalyan ekibin Türkiye'de yapılacak yarışa, yeni bir motor getireceği tahmin ediliyor.

Sainz, bu konu sorulduğunda "Bundan pek emin değilim ama önümüzde haftalarda bununla ilgili bazı haberler olacağını düşünüyorum.” dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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