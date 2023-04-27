Sainz: "Ferrari'de sadece vedalar değil, işe alımlar da var"

Birkaç hafta önce David Sanchez'in Ferrari'den ayrılarak McLaren'a katılacağı açıklanmıştı. Çarşamba günü ise Laurent Mekies'in AlphaTauri'ye geçeceği duyuruldu.

Ferrari'de arka planda ayrılıklar devam ediyor ve bu da takımla ilgili bazı endişelere yol açıyor.

Fakat Carlos Sainz, takımdan ayrılan isimler olduğunu ancak yeni gelen isimler de olduğunu söyledi.

Sainz, "Mekies harika bir insan, çok güçlü bir figür."

"Kariyeri için bir sonraki adımı atıyor ve onun adına sadece mutlu olabilirim. Size böylesine önemli bir rol teklif edildiğinde, bunu kabul etmeniz gerektiğini düşünüyorum."

"Elbette ayrılıklar var fakat personel alımı da yapıyoruz, bu sadece [insanları] kaybettiğimiz anlamına gelmiyor."

"Takımı daha güçlü hale getirmek ve yeniden yapılandırmak adına elimizden geleni yapıyoruz. Eminim son kayıplarımızı telafi etmek için aramıza katılacak insanlar olacak."

"Sadece bazen insan kaybı, insanları işe almak için gereken zamandan daha hızlı gerçekleşiyor."

"Ancak Fred'in [Vasseur] yaklaşımına yönetime ve bazı şeylerin yönetilme şekline güveniyorum. Dolayısıyla iyi şeylerin de geleceğini görüyorum." dedi.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Sainz, Bakü öncesi yeni sprint formatı hakkında şöyle dedi: "Bence format geçen yıldan farklı, biraz daha farklı bir yaklaşım gerekecek fakat yarışmak ve rekabet etmek için buradayız."

"Cumartesi günü sıralama turlarına katılmak kolay olmayacak çünkü sabah uyanıp doğrudan Q1'e başlayacağız. İyi bir ısınma ve belki de soğuk bir duş almam gerekecek ki gerçekten hazır olayım!"

"Sıralamalardan sonra sprint olacak. Heyecan verici olacağı kesin, hafta sonu boyunca daha fazla aksiyon göreceğiz."

"Elbette biz sürücüler için zihinsel ve fiziksel olarak daha zor olacak ama eğer taraftarları ve medyayı mutlu edecekse, elimizdeki ürünü daha iyi hale getirecekse, o zaman bunu yapacağız."

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Sainz, geride kalan üç haftalık arada aracı daha iyi anladıklarını söyledi ve Bakü için pozitif konuştu.

"Bu üç haftanın ardından aracımızı daha iyi tanıyoruz. Geride kalan süreçte iyi analizler yaptık, gelişim anlamında hangi yöne gideceğimizi biliyoruz. Öncelikli hedefimiz aracın zayıf noktalarını belirlemekti."

"Ardından rakiplerimizin, özellikle de Red Bull'un güçlü yönlerini anlamamız lazım. Onlarla mümkün olduğunca çabuk savaşabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz."

"Bu hafta sonu için şansımız Avustralya ile benzer olacak. Melbourne'de ayar anlamında biraz farklı bir yön izledik, bu işe yaramış gibi görünüyor, yarışta oldukça hızlıydık. Umarım bu yönde ilerleyebilir ve bu hafta sonu daha rekabetçi olabiliriz."