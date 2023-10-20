Sainz: "Ferrari'de mutluyum"

Carlos Sainz'ın Ferrari ile olan kontratı tıpkı Charles Leclerc gibi 2024 sezonunun ardından sona erecek.

İspanyol pilot, takımda kalmak istediğini her fırsatta söylüyor ve bu yılın ikinci yarısında kaydettikleri ilerleme sonrası yine benzer görüşte.

Sainz şöyle konuştu: "Genel olarak iyi bir sezon olduğunu düşünüyorum."

"Sezonun başından itibaren kendimi araçta iyi hissediyordum."

"Sezon başında hatta yılın ilk yarısında aslında bazı pistlerde nasıl Red Bull'un nasıl yarım saniye gerisinde kalıp da diğer pistlerde neredeyse pole pozisyonunu almak üzere olduğumuzu anlamaya çalışıyorduk."

"Neler olup bittiğini ve Red Bull'un birdenbire nasıl hakimiyet kurduğunu anlamaya çalıştık. İlk bölüm açıkçası beklentilerin biraz altındaydı ama sonra başımızı öne eğdik ve iyi şekilde çalışmayı başardık."

Fotoğraf: Motorsport Images Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

"Singapur'da gelen fırsatı değerlendirdik. Bunun bu yıl bizim için çok şey ifade ettiğini düşünüyorum."

"Geldiğim noktada rahatım. Ferrari'de mutluyum. Takıma güveniyorum. Doğru yönde atılan olumlu adımlar görüyorum. Doğru yönde çalışan kararlı bir ekip görüyorum."

"Her zaman burada mutlu olduğumu ve gelecekte birlikte çalışıp çalışamayacağımızı görmek için en iyi zamanın kış ayları olduğunu söylüyordum."

"Eğer onlar benden memnunsa ve ben de onlardan memnunsam, bu çok büyük bir sorun olmayacaktır. Umarım bu kış gerçekleşir. Olmazsa da daha uzun sürecek."

"Bakalım, göreceğiz."