Prime'a abone ol
Formula 1 Amerika GP
Haberler

Sainz: "Ferrari'de mutluyum"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, İtalyan ekipten ayrılmayı düşünmediğini ve yeni kontrat için kış aylarında görüşme yapmak istediğini yineledi.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Carlos Sainz'ın Ferrari ile olan kontratı tıpkı Charles Leclerc gibi 2024 sezonunun ardından sona erecek.

İspanyol pilot, takımda kalmak istediğini her fırsatta söylüyor ve bu yılın ikinci yarısında kaydettikleri ilerleme sonrası yine benzer görüşte.

Sainz şöyle konuştu: "Genel olarak iyi bir sezon olduğunu düşünüyorum."

"Sezonun başından itibaren kendimi araçta iyi hissediyordum."

"Sezon başında hatta yılın ilk yarısında aslında bazı pistlerde nasıl Red Bull'un nasıl yarım saniye gerisinde kalıp da diğer pistlerde neredeyse pole pozisyonunu almak üzere olduğumuzu anlamaya çalışıyorduk."

"Neler olup bittiğini ve Red Bull'un birdenbire nasıl hakimiyet kurduğunu anlamaya çalıştık. İlk bölüm açıkçası beklentilerin biraz altındaydı ama sonra başımızı öne eğdik ve iyi şekilde çalışmayı başardık."

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Motorsport Images

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

"Singapur'da gelen fırsatı değerlendirdik. Bunun bu yıl bizim için çok şey ifade ettiğini düşünüyorum."

"Geldiğim noktada rahatım. Ferrari'de mutluyum. Takıma güveniyorum. Doğru yönde atılan olumlu adımlar görüyorum. Doğru yönde çalışan kararlı bir ekip görüyorum."

"Her zaman burada mutlu olduğumu ve gelecekte birlikte çalışıp çalışamayacağımızı görmek için en iyi zamanın kış ayları olduğunu söylüyordum."

"Eğer onlar benden memnunsa ve ben de onlardan memnunsam, bu çok büyük bir sorun olmayacaktır. Umarım bu kış gerçekleşir. Olmazsa da daha uzun sürecek."

"Bakalım, göreceğiz."

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Norris, sıralama turları için yaklaşımında değişiklik planlamıyor

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Hamilton: "Yeni güncellemeyle ön tarafa daha da yaklaştık"

Hamilton: "Yeni güncellemeyle ön tarafa daha da yaklaştık"

Formula 1
Amerika GP

Hamilton: "Yeni güncellemeyle ön tarafa daha da yaklaştık" Hamilton: "Yeni güncellemeyle ön tarafa daha da yaklaştık"

Amerika GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Amerika GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Formula 1
Amerika GP

Amerika GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları Amerika GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Hamilton yeni güncellemeyi test etmek için sabırsızlanıyor

Hamilton yeni güncellemeyi test etmek için sabırsızlanıyor

Formula 1
Amerika GP

Hamilton yeni güncellemeyi test etmek için sabırsızlanıyor Hamilton yeni güncellemeyi test etmek için sabırsızlanıyor

Son Haberler

Hamilton: "Yeni güncellemeyle ön tarafa daha da yaklaştık"

Hamilton: "Yeni güncellemeyle ön tarafa daha da yaklaştık"

F1 Formula 1
Amerika GP

Hamilton: "Yeni güncellemeyle ön tarafa daha da yaklaştık" Hamilton: "Yeni güncellemeyle ön tarafa daha da yaklaştık"

Leclerc: "Harika bir iş çıkardık"

Leclerc: "Harika bir iş çıkardık"

F1 Formula 1
Amerika GP

Leclerc: "Harika bir iş çıkardık" Leclerc: "Harika bir iş çıkardık"

Alonso: "Hafta sonunun kalanı bizim için bir 'test seansı' olacak"

Alonso: "Hafta sonunun kalanı bizim için bir 'test seansı' olacak"

F1 Formula 1
Amerika GP

Alonso: "Hafta sonunun kalanı bizim için bir 'test seansı' olacak" Alonso: "Hafta sonunun kalanı bizim için bir 'test seansı' olacak"

Norris: "Araçta pole'ü alabilecek performans vardı, bir fırsat daha kaçtı"

Norris: "Araçta pole'ü alabilecek performans vardı, bir fırsat daha kaçtı"

F1 Formula 1
Amerika GP

Norris: "Araçta pole'ü alabilecek performans vardı, bir fırsat daha kaçtı" Norris: "Araçta pole'ü alabilecek performans vardı, bir fırsat daha kaçtı"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol