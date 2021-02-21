Sainz: "Ferrari'de istikrara ihtiyacım var"

Carlos Sainz, 2015 yılında Toro Rosso ile Formula 1'e atım attı ve takımda geçirdiği 2.5 yılın ardından önce Renault'ya, sonra da McLaren'a geçti.

Sainz, McLaren'la geçirdiği 2019 ve 2020 yıllarında şimdiye kadarki en iyi performanslarını sergiledi ve bunda İngiliz ekibin kendisine sağladığı ortamın büyük payı vardı.

Bu performans kendisine Ferrari'nin kapılarını açarken, yeni sezonda İtalyan ekipte Charles Leclerc'in takım arkadaşı olacak.

Son iki yılda pilotlar şampiyonasını iki kez altıncı sırada tamamlayan Sainz, Ferrari'de başarılı olabilmesi için istikrara ihtiyacı olduğunu söyledi.

GPFans'e konuşan Sainz, "Doğruyu söylemek gerekirse F1 kariyerimin yükselişe ve düşüşe geçtiği tek zaman, -bir takımdan diğerine- yani Toro Rosso'dan ayrılarak Renault'ya, sonrasında da McLaren'a geçtiğim dönemdi."

"Ancak Toro Rosso dönemini hatırlarsanız, üç yıl boyunca orada yarıştım ve 2017'de Toro Rosso'da yarışırken kendimi evimde hissediyordum. Performansım iyi bir sevideydi."

"Sonrasında bana Renault fırsatı geldi ve o noktada hâlâ Red Bull ile kontratım vardı. Bu yüzden orada çok garip bir durum içinde yarıştım ve sonrasında serbest kalıp Mclaren'a gittim. McLaren ile uzun vadeli bir ilişkiye sahip olacağımı düşünüyordum. Takımla iki yıl boyunca çok eğlendim ve ikinci yılımda, ilk yıla kıyasla geliştiğimi görebiliyorduk."

"Bu, bir takımdaki istikrarın ve bir takımda uzun süre yarışmanın, performansa ne kadar yardımcı olduğunu ve sizi, hem daha hızlı hem de daha iyi bir sürücü haline getirdiğini gösteriyor."

"Ferrari'deki hedefim de bu istikrarı yakalamak. Onlarla iki yıllık kontrat yapmamın sebebi de tam olarak bu. Birbirimizle mutlu olduğumuz sürede bunun sözleşmelerimde genel bir durum olmasını istiyorum, Renault'daki gibi tek yıllığına anlaştığımda neler olacağını bilemiyordum, öyle olmasını istemiyorum."

"McLaren'da öğrendiğim şeylerden bir tanesi, araçtan ve etrafınızdaki insanlardan maksimumu çıkarabilmek için, bir takımda bir yıldan fazla geçirmeniz gerektiği oldu." dedi.