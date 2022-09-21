Sainz: "Ferrari, zorlu geçen 2022 sezonundan çok şey öğreniyor"

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Ferrari son yarışlarda Red Bull'a karşı çok fazla puan kaybetti ve bitime altı yarış kala Milton Keynes merkezli takımın 139 puanlık üstünlüğü var.

Fakat son Grands Prix'lerde yarış temposu anlamında epey zorlanan Ferrari, İtalya'da daha güçlü bir performans sergiledi.

Charles Leclerc, yarışı Max Verstappen'in arkasında ikinci sırada tamamlarken, Carlos Sainz motor cezası nedeniyle en arkadan başladığı yarışta dördüncü sıraya kadar yükseldi.

Sainz, bu geri dönüşün zorlu bir dönemden geçtikleri için oldukça pozitif olduğunu söylüyor.

Sainz, "Henüz yarış temposundaki artışın neyden kaynaklandığını, yani piste özgü mü yoksa bizim çalışmalarımız sayesinde mi olduğunu bilmiyoruz."

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Alessio Morgese

"Gelişmeye devam etmemiz gerekiyor fakat araç Monza'da hem yarış hem de sıralama turlarında daha iyiydi." dedi.

Sainz, her şey negatif gibi görünse de aslında bu yıl iyi bir ilerlemek kaydettikleri görüşünde.

İspanyol pilot, "Kaydettiğimiz ilerleme, olgunlaşmakta olan bir takımdan gelen iyi bir tepki oldu."

"Bence takım, bu zorlu yıldan çok şey öğreniyor ve bana sorarsanız, geçen yıla kıyasla galibiyet savaşına dönerek iyi bir adım attık."

"Elbette hatalar yapıyoruz ya da öğrenmeye devam ediyoruz. Fakat çok genç bir bir takımımız var ve birlikte çalışma konusunda da genç sayılırız."

"Sezonun ikinci yarısı zor geçse de bu yıl ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum."

"Sanırım son birkaç yarışta zorlamak ve gelecek yıl tekrar atağa kalmak için pek çok bilgi toplayacağız." dedi.