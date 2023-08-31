Sainz: "Ferrari, 2023 savaşına rağmen antrenman testlerine devam edecek"

Ferrari, Sainz ve Charles Leclerc'i geride bırakan yol tutuş sorunlarını gidermek için gelecek yıl aracında sıfırdan değişiklikler yapmaya karar verdi.

İkili genellikle iyi sıralama seansları geçirseler de - hatta Leclerc iki kez pole pozisyonu aldı - aracın yere basma kuvveti zayıflığı sebebiyle ortaya çıkan yol tutuş sorunlarıyla bazı pistlerde zorluk yaşadılar.

Yol tutuş sorunlarının mevcut şasiye özgü olduğu sonucuna varan ekip, şimdi odağını yeni bir şasi ve arka tarafa sahip olacak 2024 aracına kaydırdı.

Ayrıca Ferrari, Cuma günkü ilk antrenmanı gelecek yıl için bir test seansı olarak kullanmaya başladı.

Yarış hafta sonunun geri kalanı için en uygun ayar üzerinde çalışmadan bir saat geçirmek, Mercedes ve Aston Martin ile ikincilik için mücadele ettiği 2023 Takımlar Şampiyonası'na zarar verebilir, ancak Sainz 2024'e odaklanmanın doğru karar olduğuna inanıyor.

Motorsport.com'un takımın 2024'e odaklanma kararını destekleyip desteklemediği sorusuna Sainz, "Beni yanlış anlamayın, hâlâ Mercedes ve Aston Martin ile savaşmamız gereken bir Takımlar Şampiyonası var."

"Hâlâ mükemmel bir iş çıkarırsak zirveye çıkabileceğimize inanıyoruz, ancak bu antrenman seanslarını bir şeyler denemeye devam etmek için kullanmamız gerektiği gerçeği de var."

Carlos Sainz, Ferrari Photo by: Ferrari

"Gelecek yılın aracından ne istediğimizi ve aracın hangi özelliklere sahip olmasını istediğimizi tam olarak anladığımızı düşünüyorum."

"Bir diğer şey bunu tam olarak başarıp başaramayacağımız. Şu anda tamamen simülatöre, rüzgâr tüneline ve serbest antrenmanlara odaklanmış durumdayız ve gelecek yılki araç için her şeyi tamamladığımızdan emin olmak amacıyla bazı şeyleri denemek için zaman ayırıyoruz." yanıtını verdi.

Ancak Sainz, Ferrari'nin ilk antrenman seansı testleriyle ancak bu kadarını başarabileceği konusunda da uyarıda bulunarak, takımın Maranello'daki geliştirme sürecine güvenmesi gerektiğini ve bu sürecin sezon içinde sağlam bir ilerleme sağladığına inandığını söyledi.

İspanyol pilot, "Nihayetinde, en iyi verileri simülatörden ve rüzgar tünelinden elde ediyoruz."

"Pistte sadece işleri daha iyi hale getireceğini düşündüğümüz parçaları takıyoruz, ancak bazı şeyleri ölçmek çok zor."

"Serbest antrenmanlarda her zaman orta lastikten yumuşak lastiğe kadar farklı bir lastikle çıkıyoruz ve bu da yapacağımız testleri tamamen maskeliyor."

"Sürece, simülasyonlarımıza ve pilotların geri bildirimlerine tamamen güvenmemiz gerekiyor."

"Gelecek yıl için neye ihtiyacımız olduğu oldukça açık. Şimdi her şeyi bir araya getirip daha iyi bir araç üretip üretemeyeceğimizi görmemiz gerekiyor." diye ekledi.