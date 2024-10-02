Sainz: "Ferrari'yi getirdiğimiz noktadan gurur duyuyorum"
Carlos Sainz, Ferrari'de geçirdiği dönemden keyif aldığını söylüyor.
Franco Colapinto, Williams Racing, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, and Yuki Tsunoda, Visa Cash App RB F1 Team, on the grid
Fotoğraf: Mark Sutton
Carlos Sainz Ferrari'de dördüncü sezonunu geçiriyor ve bu süre zarfında Charles Leclerc ile beraber zaman zaman önemli sonuçlar aldı.
İspanyol sürücü takım arkadaşının şimdiye kadar mücadele etmek zorunda kaldığı en hızlı sürücülerden biri olduğunu düşünüyor.
Sainz sözlerine Leclerc'le ilgili şu yorumlarda bulunarak başladı: "Charles, en hızlısı değilse bile, mücadele etmek zorunda kaldığım en hızlı sürücülerden biri. Özellikle de sıralama turları temposunda durum böyle."
"Takım yıl boyunca tüm istatistikleri biriktiriyor. Antrenmandan yarışa kadar attığı turlar neredeyse aynı - inanılmaz derecede tutarlı.”
Ferrari'de geçirdiği zamanı özetleyen Carlos şunları ekledi: “Sözleşmeyi imzaladığım zaman Ferrari, yakın tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyordu."
"2020 yılında liderin bir saniyeden fazla gerisindeydiler. Onlara ilk katıldığımda takımın içinde bulunduğu durumu ve şu anda içinde bulunduğu noktayı karşılaştırınca, kaydettiğimiz ilerlemeden ve birlikte yaptığımız tüm çalışmalardan gurur duyuyorum."
"İnişler ve çıkışlar yaşadık - 2022'de büyük bir adım attık, 2023'te bir miktar düşüş yaşadık ve 2024'te kademeli olarak geliştik."
"Bu takımla ilk Formula 1 zaferimi elde ettim, ilk pole pozisyonumu bu takımla kazandım ve birçok kez podyuma çıktım."
"Tarihi bir takımla anlaştığım için çok mutluyum ve tüm bu yıllar boyunca Ferrari pilotu olmaktan keyif aldım.”
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