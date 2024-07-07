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Formula 1 Britanya GP

Sainz: "Ferrari, son paketin işe yaramamasıyla performans olarak 2-3 ay geride kaldı"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, İtalyan ekibin performans anlamında geride kaldığını kabul ediyor.

Ezel Tan
Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ferrari pilotu Carlos Sainz, pazar günkü yarışı beşinci sırada tamamladı ve puan alan tek Ferrari pilotu oldu.

Yarışın ardından konuşan Sainz şöyle dedi: "Bugün mümkün olan en iyi performansı sergilediğimizi düşünüyorum."

"Yarıştan memnunum çünkü kuru veya ıslak zeminde yeterince hızlı olmasak da, pit stop kararlarının tümü doğruydu, özellikle de yarışın ortasında ıslak zeminde kuru zemin lastikleriyle, podyum basamaklarına yaklaştım."

"Kendimizi podyum mücadelesinin içine soktuk ama ne yazık ki, pist tam ıslak ya da tam kuru hale gelir gelmez tempo olarak gerideydik."

"Fakat tüm kararlar, tüm lastik seçimleri, tüm pit stop çağrıları yerindeydi. Şahsen mutluyum. Sonunda en hızlı tur puanını da kazandık, bu yüzden mutlu olmamız gerekiyor."

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Güncellemelerin araçtan çıkarılmasının ardından aracın performansının nasıl olduğu sorusuna Sainz, "Açıkçası yeterince iyi değil."

"Temel olarak Imola ile aynı araca sahibiz  ve Imola'dan bu yana herkes güncelleme yaptı; muhtemelen araçlarını 0.2 saniye geliştirdiler ve biz geri dönmek zorunda kaldık."

"Rüzgar tünelinde kazandığımız iki ya da üç aylık performansı ya da bu üç ayda ekleyebileceğimiz performansı kaybettik."

"Son zamanlarda doğru kararları almadık ama bugün en azından temele, Imola'daki araca geri döndüğümüzü ve bu andan itibaren onu geliştirmemiz gerektiğini hissediyorum."

"Ancak rakiplerimizin bizden iyi bir adım önde olduğu açık." cevabını verdi.

Sainz, Macaristan'ın da zor geçeceği görüşünde.

"Yeni parçaları takarsak, 4. ve 11. virajlarda zıplayacağımız anlamına geliyor, ancak daha iyisi gelene kadar, yavaş hız performansı için zıplama ile yaşamak zorunda kalabiliriz."

"Yüksek hızda zıplamayan ve düşük hızda iyi olan daha sağlam bir paket gelene kadar pistten piste doğru kararları vermemiz gerekiyor."

"Bunu başardığımız zaman ilk üç takımla tekrar mücadele etmeyi düşünmeye başlayacağız."

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