Sainz, Ferrari SF71H ile Fiorano'da piste çıktı

Ferrari, Imola yarışı öncesinde Fiorano'da iki günlük bir test düzenlemişti. İlk gün direksiyona Ferrari Akademisi sürücüleri Robert Shwartzman ve Marcus Armstrong geçti. İkinci gün ise tüm gün Charles Leclerc sürüş yaptı.

Ferrari, Imola yarışının ardından bu kez Carlos Sainz'ı piste çıkardı ve İspanyol pilot, tüm gün boyunca 2018 SF71H ile sürüş yapacak.

Takım, böylelikle sürücülerini formda tutmaya devam ediyor ve aynı zamanda mühendislerle olan etkileşimlerini güçlendiriyor.

Ferrari'nin testi yarın devam edecek ve bu kez direksiyona Mick Schumacher'in yanı sıra Callum Ilott geçecek.

Ferrari Akademisi'nde yer alan Schumacher, bu yıl Haas ile yarışırken, Ilott da Ferrari'nin yedek pilotluğunu yapıyor.

Fiorano'nun yer aldığı bölgede güneşli bir hava hakim olduğu için her iki günün de hava şartları anlamında verimli olması bekleniyor.

Mick Schumacher, Haas F1, gives an interview Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images