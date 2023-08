Sainz: "Ferrari olarak içinde bulunduğumuz durumu kabullenmeliyiz"

Sezona şampiyonluk hedefiyle giren Ferrari için işler pek de iyi gitmiyor, takım an itibariyle yalnızca iki pole pozisyonu ve üç podyuma sahip.

Üç podyumun tamamı Charles Leclerc tarafından elde edilirken, denge anlamında büyük zorluklar çeken Sainz henüz podyuma çıkabilmiş değil.

Ferrari'nin bu denli bocalamasının en büyük sebebi artan rekabet, nitekim her yarış güç grafiği değişiyor ve bazen Mercedes, bazen Aston Martin, bazen de McLaren güçlü rakipler olarak karşımıza çıkıyor.

Sezonunu değerlendiren Sainz, "Red Bull'un epey önde olduğunu ve onlara meydan okumanın kolay olmayacağını fark etmemiz sinir bozucuydu."

"Sanırım hepimiz hem aracın, hem de kendimizin daha rekabetçi olmasını bekliyorduk, ancak artık tüm takımlar birbirine epey yakın."

"Örneğin bazı hafta sonları üçüncülük savaşı veriyoruz, bazı hafta sonları ise sekizinciliğe razı oluyoruz. Dalgalanma epey büyük."

"Ancak kendinizi bir anda birkaç sıra önde veya geride bulmanıza sadece 0.1 saniye sebep oluyor, bu hiç büyük bir fark değil."

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60, collide at the start of the race

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images