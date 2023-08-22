Sainz: "Ferrari olarak içinde bulunduğumuz durumu kabullenmeliyiz"
Carlos Sainz'a göre Ferrari'nin elindekileriyle yetinmeyi ve içinde bulunduğu sıkıntılı durumu kabullenmesi gerekmekte.
Sezona şampiyonluk hedefiyle giren Ferrari için işler pek de iyi gitmiyor, takım an itibariyle yalnızca iki pole pozisyonu ve üç podyuma sahip.
Üç podyumun tamamı Charles Leclerc tarafından elde edilirken, denge anlamında büyük zorluklar çeken Sainz henüz podyuma çıkabilmiş değil.
Ferrari'nin bu denli bocalamasının en büyük sebebi artan rekabet, nitekim her yarış güç grafiği değişiyor ve bazen Mercedes, bazen Aston Martin, bazen de McLaren güçlü rakipler olarak karşımıza çıkıyor.
Sezonunu değerlendiren Sainz, "Red Bull'un epey önde olduğunu ve onlara meydan okumanın kolay olmayacağını fark etmemiz sinir bozucuydu."
"Sanırım hepimiz hem aracın, hem de kendimizin daha rekabetçi olmasını bekliyorduk, ancak artık tüm takımlar birbirine epey yakın."
"Örneğin bazı hafta sonları üçüncülük savaşı veriyoruz, bazı hafta sonları ise sekizinciliğe razı oluyoruz. Dalgalanma epey büyük."
"Ancak kendinizi bir anda birkaç sıra önde veya geride bulmanıza sadece 0.1 saniye sebep oluyor, bu hiç büyük bir fark değil."
Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60, collide at the start of the race
Photo by: Steven Tee / Motorsport Images
"Ferrari ile üçüncülük veya sekizincilik için mücadele etmek çok farklı bir durum, ancak içinde bulunduğumuz durumun bu olduğunu kabul etmeliyiz."
"Eğer bir hafta sonu beşincilik için mücadele etmemiz gerekiyorsa ve yapabileceğimiz maksimum şey buysa, hiç olmazsa en iyi sonucu elde ettiğimiz için sevinmeliyiz."
"Şimdi sezonun ikinci yarısında aracın potansiyelini ve takımın performansını en üst düzeye çıkarmaya daha fazla odaklanmamız gerekiyor."
"Puan anlamında maksimumu alabildiğimizden emin olmak, galibiyet veya podyum beklentisini bir kenara bırakmak ve tutarlı olmaya odaklanmak istiyoruz." dedi.
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