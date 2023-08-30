Sainz: "Ferrari Monza'da normalde olduğu gibi daha güçlü olacak"
Ferrari pilotu Carlos Sainz'a göre takım, bu hafta sonu gerçekleştirilecek İtalya GP'de "normal pozisyonuna" dönecek ve podyum mücadelesi verecek.
Ferrari, Sainz'ın 5. sırada tamamladığı Zandvoort'ta Charles Leclerc'in zemin hasarı nedeniyle erken bırakmasıyla kötü bir hafta sonunu geride bıraktı.
Bu, Monakolu pilotun sıralama turlarında kaza yapmasının ardından geldi ve her iki sürücü de SF-23'ün sınırda ürkek olduğundan ve nasıl davranacağı konusunda "sıfır fikre" sahip olduklarından şikayet etti.
Ferrari 2024 sezonu için tamamen yeni bir araç konsepti sözü verdi ve sorunların tamamen anlaşıldığından emin. Bu nedenle Sainz, takımın sezonun geri kalanında aynı araçla devam etmesi gerektiğini söylüyor.
Sky Sports'a konuşan Sainz, "Beni yanlış anlamayın, [yol tutuşla ilgili] sorunun ne olduğunu anlamaya başladık ama artık araç üretildiği ve geliştirildiği için bunu düzeltmek için çok az alanımız var."
"Gelecek yıl için bazı şeyleri değiştirmemiz gerektiğini biliyoruz ama bu yıl Zandvoort gibi pistlerde, rüzgarlı koşullarda ve yüksek yere basma kuvvetine sahip pistlerde yavaş kalacağız." dedi.
Carlos Sainz, Ferrari
Fotoğraf tarafından: Ferrari
İspanyol pilot, hız eksiğine rağmen (takım Hollanda Grand Prix'si sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanan Max Verstappen'in 1.187 saniye gerisinde kaldı) yağmurun vurduğu çılgın yarışta daha hızlı araçlarla ettikleri mücadeleden güven duyulması gerektiğini de sözlerine ekledi.
Sainz, "Tüm hafta sonu boyunca bizden çok daha hızlı araçlarla mücadele ettik."
"Bu sadece mücadele etmek, doğru kararları almaktan ibaret bir yarıştı... Hızımız [beşinciliği kazanmak için] bunun yakınında bile değildi."
"Bu, yarışı iyi yürüttüğümüz anlamına geliyor; her şeyi iyi yaptık."
"Sonuçtan memnunum ancak verdiğimiz mücadeleden ve bizim için ne kadar zor olduğundan memnun değilim." dedi.
Sainz, Ferrari'nin Spa'daki podyum derecesini, bu hafta sonu düşük yere basma gücü paketiyle kendi evlerinde çıkacakları Monza'da da tekrarlayabileceğini düşünüyor.
Sainz, "Monza için daha iyi şeyler bekliyorum çünkü Spa'da [Zandvoort'ta] olduğumuzdan çok daha hızlıydık ve dürüst olmak gerekirse, düşük yere basma gücü pistlerinde daha iyi olmamız ve normal pozisyonumuza geri dönmemiz gerektiğini düşünüyorum." dedi.
Takım patronu Fred Vasseur ise şunları ekledi: "Bir hafta sonundan diğerine, [Verstappen] her zaman listenin başında olsa bile, 2 ile 12. sıralar arasında tamamen farklı bir düzen olmasını bekleyebiliriz."
"Spa'da çok iyi durumdaydık. [Zandvoort] bizim için biraz daha zordu, her ne kadar potansiyelimiz sonuçtan daha iyi olsa da."
"Artık her hafta sonu sıfırdan başlamak zorundayız ve kimse kimin önde olduğunu önceden söyleyemez."
"Bu tür bir performans yakınsamasıyla, yaklaşımdaki her bir ayrıntı - sürücü yönetimi, lastik yönetimi ve benzeri - paket farkından daha büyük bir fark yaratabilir."
Yardımcı editör: Kevin Scheuren
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