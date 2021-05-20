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Formula 1 / Monako GP Haberler

Sainz: "Ferrari, Monako'da gerçek bir 'tehdit' olmaya çok yakın"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Carlos Sainz Jr, Ferrari'nin Perşembe günkü güçlü performansının ardından, Red Bull ve Mercedes için "ciddi bir tehdit olmaya" çok yakın olduğunu söyledi.

Sainz: "Ferrari, Monako'da gerçek bir 'tehdit' olmaya çok yakın"

Sainz, Monako'da hem birinci hem de ikinci antrenman seansında en iyi zamanı yaptı. İspanyol sürücü, ikinci seansı takım arkadaşı Charles Leclerc'in 0.1 saniye gerisinde tamamlarken, Ferrari çok güçlü göründü.

Ferrari böylelikle 2019 Brezilya Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansından bu yana ilk kez herhangi bir seansı 1-2 bitirmiş oldu. Bu da takımın geçen yıldan bu yana kaydettiği gelişimi net şekilde ortaya koydu.

İtalyan ekibin güçlü Monako formu, şampiyonluk için çekişen Lewis Hamilton ve Max Verstappen'i şaşırtırken, her iki sürücü de  Sainz ve Leclerc'in hafta sonu için "gerçek bir tehdit" olduğunu söyledi.

Sainz, Ferrari'nin perşembe günkü temposunun "cesaret verici" olduğunu, ancak takımın Mercedes ve Red Bull'a karşı nerede olduğunu değerlendirmek için cumartesi gününü beklemeleri gerektiğini söyledi.

Sainz, "Gerçek bir tehdit olmaya kesinlikle çok yakınız."

"Bence üçüncü antrenman seansına kadar beklememiz gerekiyor çünkü burada perşembeden cumartesiye işler çok fazla değişiyor."

"Perşembe günü her şeyi sakin tutmak için biraz daha geride kalan ve sonra cumartesi günü aniden Lewis'in tıpkı her zaman yaptığı gibi aşırı hızlı olan sürücüler var."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Göreceğiz. En azından ön tarafa daha yakın olduğumuzu, hatta ön tarafta olduğumuzu görmek güzel."

“Bu, takım için cesaret verici ve aracımızın aslında virajlarda o kadar da kötü olmadığını gösteriyor." dedi.

Monako'da etkileyici bir geçmişe sahip olan Sainz, katıldığı beş Monako GP'nin her birinde puan almayı başardı ve ön bölüme yakındı.

İspanyol pilot, Ferrari SF21'in Monako caddelerinde kullandığı son McLaren'a göre çok farklı olduğunu ve başlangıçta sürüş tarzını Ferrari'ye göre adapte etmeye çalıştığını söyledi.

Sainz, "En son Monako'ya geldiğimde çok daha farklı bir dengeye sahip olan daha farklı bir aracı sürmeye alışmıştım."

“Ferrari'nin burada sahip olduğu denge oldukça farklı ve kendimi yeniden buna adapte etmek, yeniden referans noktalarını bulmak, sürüş tarzımı biraz değiştirmek ve güvenimi adım adım yükseltmek zorunda kaldım."

“Fakat başlangıçtan bitiş çizgisine her gittiğimde, kendimi her zaman ilk üç sırada görebiliyordum ve orada mücadele ediyordum, ki asıl önemli olan şey bu."  dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Pilotlar Carlos Sainz Jr.
Takımlar Ferrari
Editör Luke Smith

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