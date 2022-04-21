Sainz, Ferrari kontratıyla ilgili söylentilere epey gülmüş

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2021'de takım arkadaşı Charles Leclerc'i pilotlar şampiyonasında geride bıraktığı ve dört podyum aldığı ilk sezonunun ardından Sainz'ın, iki yıllık ilk kontratını uzun vadeli olarak uzatması zaten bekleniyordu.

Takım patronu Mattia Binotto, 2021 sezonunun sonunda iki taraf arasındaki görüşmelerin kış tatilinde başlayacağını söylerken, Sainz da F1-75'inlansmanında görüşmelerin devam ettiğini belirtmişti.

Sonrasında Leclerc'in kazandığı Sainz'ın ise ikinci olarak takımına dubleyi getirdiği Bahreyn'deki ilk yarışın ardından taraflar, yeni kontratın neredeyse imzalanmak üzere olduğunu belirttiler.

Fakat geçen hafta aniden Alman basınında Sainz'ın iki yıllık, Ferrari'nin ise 1+1 yıllık kontrat istediği yönünde tuhaf bir iddia ortaya atıldı.

Bu iddiadan birkaç gün sonra Ferrari, Imola'da Sainz'la 2024 sonuna kadar devam edecek iki yıllık yeni bir kontrat imzaladığını duyurdu ve spekülasyonlara son verdi.

Sainz, "Bütün bu yazılanları okuduğum zaman evde ne kadar güldüğümü tahmin edebilirsiniz!" diyerek şaka yaptı ve şöyle devam etti: "Komik geliyor çünkü hemen hemen her şey imzalanmış ve tamamlanmıştı. Sadece bunu Imola'da açıklamayı bekliyorduk."

"Bunlar, F1'de her zaman olduğu gibi, söylentilerle dolu komik zamanlar."

Carlos Sainz Jr., Ferrari Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Sainz, Ferrari ile yaptığı yeni anlaşmayı kabul etmenin çok kolay olduğunu da ekledi.

"Sanırım birlikte geçirdiğimiz böyle güzel bir ilk yıldan sonra anlaşmayı kabul etmek çok kolaydı."

"Kışın anlaşmaya varmak iki taraf için de çok kolaydı ve bunu Imola gibi bir yerde, Tifosi'nin önünde duyurma fırsatını bekliyorduk. Bu idealdi."

"Bu yüzden duyuru burada yapmak adına iyi bir plan hazırladık."

Sainz ayrıca iki yıllık kontrat yapmanın kendisi için önemli olduğuna dikkat çekerek, "Bu, kilit nokta.

"Son zamanlarda sadece benim değil, sanırım diğer sürücülerin de gelecekte yaşanacak şeylere çok fazla endişelenmeden performansa ve yarışa odaklanmanın ne kadar önemli olduğunu söylediğini duydunuz."

"Benim için de durum böyle. Kendi açımdan, McLaren'da yarışırken anladığım zamandan beri bu konuya (kontrat süresi) özellikle dikkat ettim."

"Doğrusu bütün kış bunu gerçekleştireceğimiz konusunda emindim, bu yüzden ilk üç yarışta endişeli değildim."

"Yine de her zaman size ekstra bir destek veriyor."