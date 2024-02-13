Sainz: "Ferrari isterse Leclerc'e yardım edeceğim fakat o da bana etmeli"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, sezon sonunda koltuğunu Lewis Hamilton'a bırakacak ve dört yılın ardından İtalyan ekibe veda edecek.

Bugünkü lansmanın ardından konuşan Sainz, "Öncelikle, Ferrari'nin bir parçası olduğum için kendimi çok ayrıcalıklı hissediyorum ve önümde hâlâ bir yıl daha var."

"Bu, Ferrari pilotu olarak dördüncü yılım olacak. Bence bir kez Ferrari sürücüsü olduğunuzda, bundan sonra her takıma gidebilirsiniz. Ferrari'de bulunmuş olmak ve Ferrari sürücüsü olmak bence griddeki herhangi bir sürücü için çok iyidir."

"Bunun üzerine Ferrari için yarışlar kazandığımı, pole pozisyonu aldığımı ve podyum yaptığımı da eklerseniz... Bu harika bir şey. Üstelik bu takımın gelişimine ve daha iyi bir takım olmasına yardımcı olduğumu düşünüyorum."

"Bu dört yılla ilgili genel hissiyatım kesinlikle olumlu. Gelecekte beni nelerin beklediğini görmek için sabırsızlanıyorum çünkü iyi şeyler olacağına eminim."

Bu yılı kendisi için bir fırsat olarak görüp görmediği sorusuna Sainz, "Dürüst olmak gerekirse, bunu bir şeyler kanıtlamak ya da neler yapabileceğimi göstermek için yeni bir sezona ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum."

Carlos Sainz, Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Ferrari

"Sanırım dokuz yıldır F1'deyim. Dokuz yıldır F1'de ve özellikle de son üç yıldır Ferrari gibi üst düzey bir takımda olduğum için herkes neler yapabileceğimi az çok gördü."

"Açıkçası, yeni bir yıl yeni bir fırsat, umarım daha iyi bir araç, özellikle yarışlarda geçen yıl yaptığımızdan daha iyisini yapmamızı sağlayan daha performanslı bir araç harika olur."

"Geçen yıl yarışlarda sıralamalardan biraz daha fazla mücadele ediyorduk. Daha iyi bir yarış aracıyla daha iyi yarışlar, daha iyi stratejiler, daha iyi lastik yönetimi, daha iyi geçişler yapabiliriz çünkü geçen yıl pozisyonumu çok fazla savunmak zorunda kaldım ve çok iyi savunma yaptım ama yeterince geçiş yapamadım."

"Yani evet. Bu yıl araçtan neler yapabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum."

"Kendime, takıma, mühendislerime ve ilgili herkese uygulayacağım baskı miktarı Bence tamamen aynı olacak. Yarış kazanma açlığı, şampiyon olma açlığı, 2025'te ne olduğuna bağlı olarak değişmiyor. Hepimizin hedefi aynı. Bu yıl hepimiz aynı hedeflere sahibiz. Benim 2025 yılında Ferrari pilotu olmayacak olmam, bu yıl birlikte şampiyon olmak ya da yarış kazanmak istemediğimiz anlamına gelmiyor."

"Ayrıca, her şeyin aynı olacağını düşünüyorum. Aksine bu karar sayesinde yarışa daha fazla odaklanabilir, mümkün olan en iyi araca sahip olmaya ve hissiyata odaklanabilirim. Çünkü gelişim sürecine ve geleceğe çok fazla odaklanmak zorunda kalmayacağım."

Sainz, yeni aracın kendisine uygun olup olmayacağı konusunda net bir şey söylemek istemiyor.

"Bence yılın bu zamanında pozitif ve kendinden emin olmak kolay. Kimse birbirinin aracını pistte görmedi. Kimse tur zamanlarını görmedi. Yeni bir sezona girerken her zaman pozitif ve cesaretli olmayı severim. Ben de olumlu ve cesaretliyim çünkü herkesin bu araca ne kadar emek verdiğini gördüm."

"Zihniyetlerini ve arkasındaki iş ahlakını gördüm. Ferrari'de, son 10 ayda aracı geliştirirken izlediğimiz çalışma yöntemini beğendim ve bunun benim tarzım olup olmayacağını söylemek mümkün değil."

"Aracın daha sürülebilir olmasını istiyoruz. Lastikler üzerinde biraz daha hassas, genel olarak daha iyi bir yarış aracı olmasını istiyoruz. Umarım bu daha iyi sonuçlar anlamına gelir."

"Sürüşü çok önemsemiyorum, araç ne yapıyorsa ona uyum sağlayacağım ve mümkün olduğunca hızlı süreceğim."

Charles Leclerc, Carlos Sainz, Ferrari Fotoğraf: Ferrari

Takımın istemesi halinde Leclerc'e yardım edip etmeyeceği sorusuna Sainz, "Elbette yardım ederim. Ben her zaman takım oyuncusu oldum. Her zaman da öyle olacağım"

"Formula 1'de gittiğim her takımda harika bir takım oyuncusu olduğumu düşünüyorum."

"Bu açıdan her zaman bir örnek oldum. Eğer gerekirse Charles'a kesinlikle yardım edeceğim. Aynı şekilde ben de, dünya şampiyonluğu için mücadele edersem Charles'ın bana yardım etmesini bekliyorum." cevabını verdi.

Sainz son olarak Red Bull'la olan mücadele sorulduğunda şunları belirtti: "Yeni sezona herkes sıfırdan başlıyor, herkesin sıfır puanı var. Kimse birbirinin nasıl performans sergileyeceğini ne olacağını bilmiyor."

"Red Bull ve Verstappen, geçen yıl sahip oldukları avantaj ve potansiyel olarak 2024 aracını geliştirmeye erkenden başlamış olmaları nedeniyle, bu yılın şampiyonluğu için açık favoriler."

"Bence onlar açık ara favori ama Ferrari de geçen sezonu güçlü şekilde tamamladı."

"Biz de sezonu güçlü şekilde bitirdik ve kendimize gayet güveniyoruz. Bu yıla, geçen yılın sonunda bıraktığımız yerden başlamak istiyoruz."