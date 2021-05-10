Sainz: "Ferrari, İspanya'daki virajlarda en hızlı üçüncü takımdı"

Carlos Sainz, sıralama turlarını altıncı sırada tamamlamıştı ve kötü bir startla beraber sekizinci sıraya geriledi.

Yarışın tamamını trafikte geçiren Sainz, takım arkadaşı Charles Leclerc'in dördüncü olduğu yarışı yedinci bitirdi.

Sainz, "Baştan sona mücadele ettik. McLaren ve Alpine'den çok daha hızlıydık, ama geçmişte gördüğümüz üzere kötü bir başlangıç yaparsanız ve daha yavaş araçların arkasına düşerseniz, lastiğiniz aşınmaya başlıyor ve geçemiyorsunuz. Özellikle en yüksek süratimizle bunu yapmak daha da zor, çünkü en iyisi değil. Durum hâlâ çok zor. İlk turda neleri farklı yapabileceğimizi görmek için analiz yapmamız gerekiyor."

"Yarıştan o kadar da memnunu değilim. Aracımız, sonuçların gösterdiğinden daha iyiydi ve bu yıl ilk kez en hızlı orta grup takımıydık. Sadece çok kötü bir ilk tur geçirdim. Sonrasında iyi bir stratejiye sahiptik, bazı iyi pit stoplar yaptık ve yedinci olduk. Fakat kaybettiğimiz birkaç puan vardı."

"Çift pit stop olacağını anlayan ilk takımlardan biri bizdik, pozisyonumuz dışındaydık ve çoğunun tek pit stop deneyeceğini biliyorduk. Çünkü lastiklerini kontrol ederek sürüyorlardı. Çift pit stop yaparak Ocun'u geçtik ve ardından Ricciardo'ya saldırma şansı yakaladık. Strateji anlamında ilginç bir yarıştı ve bence çok iyi bir iş çıkardık. Bu açında Potimao'ya kıyasla geliştiğimizi düşünüyorum. Yanlış giden ve bizi pozisyonumuzun dışına çıkaran şey ilk turdu ve daha fazlasını yapamazdık." dedi.

Ne zaman çift pit stop yapmaya karar verdiği sorusuna Sainz, "Aslında başlangıçta tek pit stop yapacağımızı düşündüm, sonra DRS'yi açtım ve Ocon'u geçmeye çalıştım. Ancak lastiklerde bir yanık bölge oluştu ve o zaman tek pit stop yapmanın mümkün olmayacağını anladım. Trafikte bunu yapamazsınız. Bunu takıma söyledim ve lastiklerimin aşınmaya başladığını görebiliyordum. Bu açıdan stratejide çok iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Yanlış olan şey, dördüncü veya beşinci sıra yerine sekizinci sıra için savaşmamızdı."

"Tabii ki hayal kırıklığı yaşıyorum çünkü diğerlerinden çok daha hızlı olduğumu görebiliyordum. 14. ve 15. virajlarda Ricciardo'nun çok daha iyi hızlandığını görmek sinir bozucuydu. Fakat aracın bugün yarıştığım pozisyonlara kıyasla daha fazla tempoya sahip olduğunu görebiliyordum. Fakat başlangıçtaki pozisyon kayıpları çok pahalıya patladı."

"Virajlarda Mercedes ve Red Bull'dan sonra en iyi üçüncü araçtık. Bu iyiye işaret. Eğer sıralama turlarının son bölümünde iyi bir tur atabilseydim ve bugün daha iyi bir başlangıç yapabilseydim, dördüncü ya da beşinci olabilirdim. Bu yüzden hayal kırıklığı yaşıyorum, fakat çalışmaya devam edeceğiz." cevabını verdi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images