Sainz: "Ferrari ilk güncellemesine kadar Red Bull'u yakalamakta zorlanacak"

Ferrari, Australya'da üç kez dünya şampiyonu olan Max Verstappen'in sıralama turlarında 0.2 saniye gerisinde kalmasına rağmen, Sainz ve takım arkadaşı Charles Leclerc pazar günü McLaren'in önünde ilk iki sırayı aldılar.

Her iki Red Bull'un da ilk iki yarışı domine etmesinin ardından, Verstappen Melbourne'de de pole pozisyonunu alıştı. Ancak erken fren sorunu yaşadı ve ardından yarış dışı kaldı. Sergio Perez se, beşincilikten daha iyisini yapabilecek kadar rekabetçi değildi.

Sainz, Ferrari'nin performansından cesaret aldı ancak Maranello merkezli takımın, rakibinin avantajını kapatmak için yeterince büyük bir güncelleme getirene kadar Red Bull ile mücade etmekte zorlanacağı konusunda uyardı.

İspanyol pilot, "Aracımız bu hafta sonu gerçekten iyi çalıştı. Ancak Bahreyn ve Cidde'de gördüğümüz farkı kapatmak için bir güncelleme yapana kadar her pistte farkı bu şekilde tutmak zor olacak."

"Ancak Avustralya'da ilk turdan itibaren yarış kazanacak bir araç gibi hissettirdi. Red Bull da hızlı olsa ve pole pozisyonunda yer alsa bile, sıralama turlarında attıkları tur [1:15.915'lik pole tur zamanı] bizim için ulaşılamaz değildi."

"Geçen yıl gördüğümüz gibi güçlü olduğumuz pistler olacak. Bu yıl daha güçlü olduğumuz pistlerde bile yarış hızımız daha iyi gibi görünüyor. İyi bir gelişim programıyla birlikte Red Bull'a daha sık meydan okuyabileceğimizi umuyorum." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari Photo by: Ferrari

Ferrari, mayıs ayındaki Imola yarışı için büyük bir güncelleme planlandı ve Suzuka'daki bir sonraki yarış için sadece küçük bir aerodinamik güncelleme getirecekler.

Verstappen mekanik bir sorun yaşamamış olsaydı Ferrari'nin Avustralya GP'sinin aynı şekilde sonuçlanıp sonuçlanmayacağını bilmek imkansız olsa da, pilotların antrenmanlardaki yarış temposu performansları cesaretlendirdi.

Hatta Sainz, umut verici bir açılış turunun ardından Verstappen'e karşılık verebileceğini düşünüyor.

Sainz, "İlk turda ona yetişebileceğimi hissettim ve DRS'yi kullanmaya çalıştım. DRS burada çok güçlü,"

"Sonra 3. virajda aracı kaybetti ve benim de yaklaşıp geçiş yapma şansım oldu. Arkama geçer geçmez, sanırım frenlerle mücadele etmeye başladı ve onun için her şey bitti."

"Yazık oldu çünkü bence bugün birincilik için çok iyi bir mücadele verebilirdik. Ama kazandığım için mutluyum. Ama hâlâ çok hızlılar." dedi.