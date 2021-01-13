Sainz, Ferrari ile yeni sezon hazırlıklarına başladı

McLaren'da geçirdiği iki yılın ardından yeni sezonda Ferrari için yarışacak olan Carlos Sainz, Aralık ayında Maranello fabrikasına giderek ekiple tanışmıştı.

İspanyol pilot ekipte çok fazla zaman geçirmedi ve sadece kısa bir sohbet yapıp, ardından 2021 için koltuk ayarı yaptırdı.

Sonrasında Noel tatiline çıkan İspanyol pilot, bugün itibariyle Maranello'ya giderek 2021 hazırlıklarına başladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sainz, "Artık işe geri dönme vakti. Sezona hazırlanmaya başlamak için yarın (Çarşamba) Maranello'ya gidiyorum." yazdı.

İspanyol pilot, geçen yıl McLaren ile olan kontratının devam etmesinden ötürü Ferrari'yle neredeyse hiç iletişime geçmediğini söyledi.

AS gazetesine konuşan Sainz, "Çok az iletişime geçtik çünkü sezonu McLaren ile mümkün olan en profesyonel şekilde bitirmek istedim."

"Ertelenemeyen ve 2020'nin sonundan önce halletmemiz gereken önemli konular dışında, Ferrari ile iletişimim çok azdı çünkü Abu Dhabi'ye kadar mevcut takımım olan McLaren'a olabildiğince saygı duymam gerekiyordu." dedi.

Sainz'ın Ocak veya Şubat ayı içerisinde Fiorano'da, eski Ferrari araçlarından bazılarıyla sürüş yapması planlanıyor.