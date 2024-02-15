Sainz: "Ferrari ile şampiyon olmak için bir şansım daha var"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, bu yılın ardından İtalyan ekipteki koltuğunu Lewis Hamilton'a bırakacak.

Son haftaların ne kadar yoğun olduğu sorusuna yanıt veren Sainz, "Öncelikle, bu son birkaç hafta içinde aldığım çok sayıda destek mesajı ve çok sayıda güzel mesaj için teşekkür etmeliyim."

"Çok destekleyici ve cesaretlendirici oldukları için F1 dünyasına ve arkadaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum."

"Bunun dışında lansmanla, ilk yarışla, mühendislerimle ve piste çıkmaya hazırlanmakla meşguldüm." dedi.

Sainz, takımla ilgili "güzel anıları" olduğunu söylüyor.

"Bu takımda çok güzel anılarım var. Fiorano'da bir Ferrari kullandığım ilk günle başlayabilirim, Fiorano'da Ferrari ile attığım ilk tur kariyerimin en duygusal anlarından biriydi."

"Ferrari ile ilk podyum, Ferrari ile ilk galibiyet, ilk pole ve tabii ki Singapur galibiyeti harikaydı. Bu süreç boyunca takımdaki insanlarla birçok harika an yaşadım."

"Önümüzdeki hâlâ bir yıl daha var, hâlâ güzel anılar biriktireceğiz."

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Davide Cavazza

Bazılarına göre Sainz'ın şampiyonluk şansı, başka bir takıma geçmesi nedeniyle azalacak.

2024'ün şampiyonluk için son şansı olup olmadığı sorusuna Sainz, "Bilmiyorum. Umarım bu benim şampiyonluk için son şansım değildir."

"2025 için çok fazla seçenek var ve içlerinden en ilginç olanı seçmeye çalışacağım. Bu benim için önemli bir yıl çünkü hâlâ kırmızıyı giyiyorum ve hâlâ Ferrari'de şampiyon olma hedefim var; hâlâ bir şansım daha var."

"Fakat nihai hedefim dünya şampiyonu olmak. Peki bunu kiminle başaracağım? En ideali bu yıl Ferrari ile yapmak olur, ama olmazsa da gelecekte başka fırsatlar ve başka şanslar olacak."

"Ne olursa olsun kendimi hazır hissediyorum. Bu sezon kendimi her zamankinden daha iyi hazırladım. Sadece sezona başlamak ve 2024'e odaklanmak istiyorum."

Sainz, bu yıl hedefinin birden fazla galibiyet almak olduğunu söylerken, gelecek için net bir şey söylemekten kaçındı.

"Bir sonraki takımımı henüz bilmiyorum. Bunun neresi olacağına karar vermek için biraz daha vaktim var. Daha önce de söylediğim gibi, dışarıda pek çok seçenek var. Önümüzdeki birkaç ay içinde önemli bir karar almam gerekecek."

"Bu yıl ise birden fazla galibiyet elde edebilmeyi diliyorum. Ben de dahil olmak üzere tüm takımın hedefinin bu olduğunu düşünüyorum."

"Red Bull ile aramızdaki farkı kapatmak için elimizden gelen her şeyi yaptığımızı düşünüyorum. Red Bull çok güçlü olsa bile Ferrari'nin bu farkı kapatabileceğini ve kendimizi daha fazla galibiyet için savaşacak bir konuma getirebileceğini düşünüyorum."

"Şimdi Bahreyn'i beklemeliyiz. Orada ne kadar rekabetçi olacağımızı göreceğiz. İşte o zaman size bu sezon kaç birincilik elde edebileceğimizi söyleyebileceğim."