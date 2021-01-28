Sainz, Ferrari ile ilk test sürüşünün ardından çok mutlu

26 yaşındaki İspanyol pilot, Mart ayında gerçekleştirilecek Bahreyn GP ile birlikte Marquis Alfonso de Portago ve Fernando Alonso'dan sonra Ferrari ile Formula 1'de yarışan üçüncü İspanyol olacak.

Yaklaşık iki haftadır İtalya'da bulunan ve takımla çalışmalar yapan Sainz, dün Fiorano'da piste çıktı ve gün boyunca 100'den fazla tur attı.

Bir Ferrari F1 aracını ilk kez test eden Sainz, takım arkadaşı Charles Leclerc ve Sainz'ın babası Carlos Sainz Snr da seyretti. Leclerc daha sonra koltuk ayarı için Maranello'ya geçti.

Sainz, "Asla unutmayacağım bir gün oldu! Bu sabah, şafakla birlikte alarm çaldı, çünkü piste çıkmadan önce erkenden toplantılar yapmamız gerekiyordu. Bugün piste geldiğimde ve üzerinde 55 numaram olan Ferrari'yi gördüğümde benim için en özel anlardan biriydi! Aracı sürmeye çok hevesliydim ve bu ilk ayar turu heyecan vericiydi."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H Photo by: Federico Basile / Motorsport Images

"Sonra işe koyulduk ve günün gidişatından çok memnundum. Kapsamlı bir program tamamlamayı başardık ve kendimi tüm bu düzene -mühendisler ve mekaniklere, direksiyona, geçen sezon kullandığım araçtan biraz farklı olan prosedürlere- adapte ettim."

“Kariyerimde bu kadar önemli bir anda babamın orada olması çok güzeldi. Ayrıca Mattia Binotto, Laurent Mekies ve Ferrari'deki herkese böylesine sıcak bir karşılama ve 2018 aracının direksiyonundaki bu başarılı ilk gün için teşekkür ederim. Çok memnunum ve bundan daha iyi bir başlangıç ​​dileyemezdim." dedi.

Sainz, Perşembe sabahı yapılacak dördüncü test gününün sabah bölümünde tekrar direksiyona geçecek ve öğleden sonra ise aracı Ferrari Sürücü Akademisi pilotu Mick Schumacher'e bırakacak.