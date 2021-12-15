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Formula 1 / Sezon sonu testi Haberler

Sainz: "Ferrari ile ilk sezonumu bitirmek için bundan daha fazlasını isteyemezdim"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Carlos Sainz Jr, Ferrari ile ilk Formula 1 sezonunu Abu Dabi'de podyuma çıkarak bitirdiği için mutlu olduğunu ve takımıyla ilk sezonunu "bundan daha iyi bitiremeyeceğini" söyledi.

Sainz: "Ferrari ile ilk sezonumu bitirmek için bundan daha fazlasını isteyemezdim"

Sainz, pazar günü Yas Marina pistinde gerçekleştirilen yarışta, Sergio Perez'in yarış dışı kalmasının ardından üçüncü sıraya çıktı ve son turda Yuki Tsunoda'nın yoğun baskısı altında, yerini korumaya çalıştı. Sonunda da sadece 0.5 saniye farkla podyuma çıktı.

Sonuç olarak Sainz, Ferrari ile ilk yılında, Mercedes ve Red Bull pilotlarının ardında beşinci olurken, son yarışta hem McLaren pilotu Lando Norris hem de Ferrari'den takım arkadaşı Charles Leclerc'i geçmiş oldu.

Bu, Sainz'ın F1'deki en iyi sezonuydu ve 2020'de topladığı puan sayısını geride bırakırken, yılı da toplam dört podyumla noktaladı.

Sainz, Pazar günkü Abu Dhabi'deki yarışın ardından, "Doğruyu söylemek gerekirse, podyuma çıktığım için bundan daha fazlasını isteyemezdim."

"Takımla gelişerek iyi bir yarış ortaya koymak adına bütün yıl çok şey öğrendim ve bugünkü yarışın da sadece her şeyi bir araya getirmekle alakalı olduğunu düşünüyorum."

“Bugün nihayet, oldukça güçlü bir yarış çıkarmak için gerekli olan her şeyi bir araya getirdiğimi hissettim. Sonunda, her alanda iyi sonuçlar aldım ama diğer her şeye kıyasla genel olarak yarışımdan daha çok gurur duyuyorum.” dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Photo by: Ferrari

Sainz, 2021 sezonunu takım arkadaşı Leclerc'in 5.5 puan önünde bitirdi ve ilk yılında Monakolu sürücüyü geçmiş oldu.

Leclerc, Pazar günü Abu Dhabi yarışında epey şanssızdı ve Max Verstappen'in ilk pit stopu sonrası tam önüne çıkmasının ardından az daha kaza yapıyordu. Sonrasında da Yuki Tsunoda ile savaşa girdi.

Leclerc, "Orada ne olduğunu bilmiyorum ama gerçekten sürpriz oldu."

"Max'in aracından gelen kirli havayla mı alakalıydı bilmiyorum. Max biraz soldaydı, bu yüzden orada ne olduğunu ben de bilmiyorum ama çok şaşırdım. Son anda kurtardım ve aslında aracın kontrolünü tamamen kaybetmediğim için çok şanslıydım."

"Durumu kurtarmayı başardı ve sonra genel anlamda arka lastikler bitmişti, bu yüzden lastiklerle mücadele etmeye başladım. Birkaç tur sonra  da pite girmek zorunda kaldık.

"Yuki ile her şey gayet iyiydi, güzel bir savaştı. Çok uzun sürmedi ama güzel bir savaştı.” dedi.

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