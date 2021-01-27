Sainz, Ferrari ile ilk kez piste çıktı

Ferrari, McLaren'dan takıma katılan ve kurallar gereği sezon sonu Abu Dhabi testine katılamayan İspanyol pilot için Ocak ayında bir test düzenleyeceğini açıklamıştı ve beklenen test bu hafta başladı.

Pazartesi günü başlayan beş günlük testin ilk gününde takımın genç sürücüleri Giuliano Alesi, Robert Shwartzman ve Marcus Armstrong piste çıkarken, salı günü Sainz'ın takım arkadaşı Charles Leclerc sürüş yaptı.

Bugün ise 2018 aracının direksiyonuna geçen isim takımın yeni sürücüsü Sainz oldu. İspanyol pilot 55 numarayı taşıyan Ferrari'siyle sabah erken saatlerde piste çıktı.

Yayınlanan görüntülerde Sainz'ın kırmızı/siyah bir kask tasarımıyla piste çıktığı görüldü.

Sainz böylelikle yaklaşık 45 gün sonra ilk kez bir F1 aracıyla piste çıkmış oldu. İspanyol pilot tüm gün sürüş yaparak hem form yakalamaya çalışacak hem de yeni ekibine daha iyi adapte olmaya odaklanacak.

Sainz yarın sabah SF71H'nin direksiyonuna geri dönecek ve ardından aracı Mick Schumacher'e bırakacak.

Sainz, dün gerçekleştirilen testte, Ferrari mühendisleriyle çalışmak için Fiorano'ya gelmişti.