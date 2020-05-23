Sainz, Ferrari ile görüşmeye 2019 sezonunun ardından başlamış

Carlos Sainz, Ferrari ile yaptığı anlaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

İspanyol pilot, görüşmelere ne zaman başladıkları sorusuna şöyle yanıt verdi: "Kesin bir tarih veremeyeceğim ancak Ferrari ile 2019 ile 2020 sezonları arasındaki kış döneminde görüşmeye başladığımızı söyleyebilirim. İnan bana, bunu duyduğum anda, tepkisinin ne olacağını bilmeden, doğrudan Zak Brown'a gittim ve ondan Ferrari ile daha ciddi bir görüşme yapmak için izin istedim. Bana, 'Tamam bu bir fırsat, Ferrari ile konuşmana izin veriyoruz. Onlarla konuş ve her şeyin nasıl geliştiğini bir bak' dedi."

"En önemli kısımları babam, kuzenim ve menajerim halletti. Elbette birkaç Zoom toplantısı yaptık. Ancak bu sürecin kilit noktası, bu anlaşmayı gerçekleştirmeye ilgi gösteren tüm tarafların açıklığı ve netliğiydi. Arka planda tuhaf durumlar yoktu. Bu, beni inanılmaz derecede gururlandırıyor. Bu süreçteki yönetimi için Zak ve ekibine müteşekkirim."

"Anlaşma gerçekleştiği zaman benim için çok mutlu oldular. Beni tebrik ettiler ve 'bunu hak ediyorsun ve orada harika şeyler yapacağına eminiz' dediler. Bunu patronlarınızdan duymanız her zaman iyidir."

Sainz, Ferrari için elinden gelen her şeyi yapacağını ve sürekli fabrikada vakit geçireceğini söyledi.

"Ferrari bu anlaşmayla, -tıpkı McLaren'da yaptığım gibi- Maranello'da çok fazla zaman geçirecek olan son derece çalışkan bir adam bulacak."

"McLaren'da özel bir şey inşa etmeye çalıştım ve aynı şeyi Ferrari'de yapmaya çalışacağım. Bunun dışında umarım çok hızlı bir pilot ve Ferrari için her şeyini verecek olan inanılmaz motive bir adam bulacaklar."

Ferrari'ye geçişi nasıl kutladığı sorulduğunda Sainz, "İki kız kardeşim, annem ve babamla o gün bir şişe şampanya açtık. Kutladık ve hepsi bu. İyi bir akşam yemeği yedik ve çok mutlu oldum. Bunca zamandır yanımda olan insanlarla, ailemle kutladım. Duygusal bir andı ve çok özel bir gündü." dedi.

Sainz, Ferrari'ye geçtiğinde kendisini bazı "tuhaflıklar" bekleyeceğini de kabul etti.

”Çok garip bir dönem olacak ve çok fazla bilinmeyen var. Her şeyden önce araçlar, gelecek yıl aynı mı olacak? Herhangi bir test olacak mı? Yeni bir araca adapte olmam için yeterli zamanım olacak mı?

“Bu düşünceler kafamda dönüyordu. Mesela kaç saat simülatörde sürüş yapmam gerekeceği gibi gelecekte düşünmem gereken şeyler de vardı."

“Şimdi ana odak noktamın 2020 olduğunu söyleyebilirim, McLaren'la bu yıl iyi bir sezon geçirmek istiyorum. Çünkü McLaren'a yüksek seviyede veda etmekten ve yakaladığımız momentumu 2020'nin sonuna kadar devam ettirmekten daha fazlasını isteyemem."

“Sonrasında herhangi bir test olacak mı? Tam olarak aynı araç mı olacak? veya Avustralya'dan önce hiç sürüş yapmayacak mıyım? Gibi test konuları hakkında endişelenmemin zamanı gelecek."

“Ama o zamana kadar Ferrari anlaşmasını cebime koymalı ve artık bunu düşünmemeliyim. Sadece McLaren ile yakaladığım momentumu devam ettirmeliyim.”

"McLaren burada inanılmaz bir takım oluşturuyor ve Andreas Seidl ile James Key, bu takımı ileriye götürecek inanılmaz iyi insanlar. Bence dünyanın şu anda yaşadığı bu zorlu süreci geride bırakmak için doğru insanlara sahipler."

"Mercedes motorunun, McLaren'ın ilerlemesine yardımcı olacağına eminim. Ferrari'den teklif gelmeden önce McLaren ile 2021/22 hakkında görüşüyorduk."

"Gelecek yıl Ferrari'de yarışacak olabilirim, ama inanın bana hiçbir şey beni McLaren'ı Formula 1'de podyumun zirvesine döndürmekten daha mutlu etmeyecek. Hem Formula 1'in hem de McLaren'ın bir fanı olarak, bu takımın ön gruba dönmesini istiyorum."

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