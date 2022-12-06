Sainz, Ferrari ile Fiorano'da piste çıktı

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Ferrari, 2023 sezonunun sona ermesinin ardından Fiorano'da aksiyona geri döndü. 2022 F1-75, Pirelli'nin ıslak zemin lastiklerini geliştirmek için düzenlenen iki günlük test kapsamında, bugün Carlos Sainz tarafından kullanıldı.

Sainz, gün boyunca F1-75'i süren isimdi ve asfaltın gece yağan yağmurla ıslanmasının ardından sabah erken saatlerde piste çıktı.

Pirelli bu durumdan faydalanarak geçiş lastikleriyle test yaptı. Pistin kurumaya başlamasıyla, sulama sistemi çalıştırıldı ve yoğun yağmur lastikleri test edildi.

Ferrari, lastik testine çarşamba günü devam edecek ve bu kez direksiyona Charles Leclerc geçecek.

Pirelli, geçen hafta sonu Paul Ricard'da Alfa Romeo ile yağmur lastiklerini test etmişti. Robert Kubica, Alfa Romeo C42 ile piste çıkan isimdi ve iki gün boyunca verimli çalışmalar yaptı.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, test a Fiorano con le full wet Pirelli Photo by: Ferrari