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Sainz: "Ferrari ile en büyük hedefim şampiyon olmak"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, İtalyan takımı Ferrari ile şampiyon olmanın en büyük hedefi olduğunu söyledi.

Sainz: "Ferrari ile en büyük hedefim şampiyon olmak"
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2021 sezonunda McLaren takımından Ferrari’ye geçiş yapan Sainz’ın, Charles Leclerc tarafından geride bırakılması bekleniyordu. Ancak İspanyol pilot yıl boyunca gösterdiği performansla durumu tersine çevirdi.

Ferrari ile ilk sezonunda dört kez podyuma çıkan Sainz, pilotlar şampiyonasını beşinci sırada tamamladı. İtalyan takımıyla olduğu sürece beklentisi ise oldukça basit.

Corriere Della Sera'ya konuşan Sainz, “Binotto'nun dediği gibi, ikimiz de memnunuz, birlikte devam etmeyi düşünüyoruz ve bu kış bir anlaşma yapmak için fırsatımız olacaktır. Bunun için çabalıyoruz. Ferrari ile dünya şampiyonu olmak en büyük hedefim. En kısa zamanda anlaşmamı uzatmak istiyorum.” dedi.

Tarihlerinde birçok kez Dünya Şampiyonluğu için yarışan McLaren ve Ferrari takımlarında zaman geçiren İspanyol pilot, Ferrari takımda kalmaktan memnun olduğunu söyledi.

Sainz, “Ferrari’de olduğum süreçte, Michael Schumacher ile ilgili birçok hikaye dinledim.”

“Schumacher gerçekten tanımak istediğim, takım arkadaşı olarak yanımda olmasını isteyebileceğim biri. Böylece nasıl bu kadar özel olduğunu anlayabilirdim.”

“Bütün mekanikerler onun hakkında konuşuyor. Bütün takımın ona olan saygısı, sevgisi ve herkesi kendi etrafında toplayabilmesi gerçekten çok hoş.” dedi.

Formula 1'de, rekabet çok yoğun olabileceğinden sürücülerin birbirleriyle arkadaş olması zor olabiliyor. Ancak Sainz'in buna bir cevabı var.

“Arkadaşlarım F1’e yabancılar. Tabi bu arkadaşlık kelimesine nasıl baktığınıza bağlı. Açıkçası sevdiğim insanlarla örneğin Norris ya da Leclerc gibi isimlerle yarışmayı bıraktığımda gerçekten arkadaş olduğumuzu düşünüyorum.”

“Önyargılıyım ama görüşlerim bu yönde. Kişisel başarılarımız düşünüldüğünde bile. Benziyoruz ve çok iyi bir ilişkimiz var. İtalyan bayrağını ve Ferrari ismini işimizi iyi yaparak yükseklere çıkarmaya uğraşıyoruz. Bunu yapmak ise sadece hızlı olmakla ilgili değil.”

2022 sezonu dünya şampiyonasını kazanabilecek isim sorulduğunda ise Sainz, “Ben dahil mi? Bilemiyorum. Ferrari için Charles derim ama söylemek istediğim asıl isim Sainz.” dedi.

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