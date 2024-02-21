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Formula 1 Sezon öncesi testi

Sainz: "Ferrari ile devam edecektim, beklenmedik bir şekilde 'Hayır' dediler"

Sene sonunda Ferrari ile yollarını ayıracak olan Carlos Sainz, sezon öncesi testlerin başladığı Bahreyn'deki ilk basın toplantısında Ferrari ile son dönemde yaşadıklarına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Andy Hone / Motorsport Images

2022'de Ferrari'ye katılan Sainz'ın mevcut anlaşması sene sonunda bitiyordu ve İspanyol sürücünün gelecek sene de takımla devam edeceği düşünülüyordu.

Ferrari'nin Charles Leclerc'le anlaşma yenilemesinin ardından sırada Sainz olduğu düşünülse de Ferrari, 2025 için Lewis Hamilton ile anlaştığını duyurarak adeta bombayı patlattı.

Bugünkü basın toplantısında konuşan Sainz, Ferrari ile yaptıkları görüşmelere ve kendi beklentisine dair samimi açıklamalarda bulundu.

Sainz, "Ne gariptir ki, geleceğime ilk yarıştan önce karar verildi. Ferrari ile devam edecektim, açıkçası beklenmedik bir şekilde hayır dediler, onlarla yeni bir sözleşme imzalamayı dört gözle bekliyordum ve her şey bu şekilde gitmek için doğru yolda görünüyordu."

"Ancak açıkçası durum geçen yıl Ekim, Kasım aylarında olduğumuzu düşündüğüm yere göre tamamen değişti, temelde 2025 için serbest durumdayım ve kiminle yarışacağım konusunda henüz bir fikrim yok, bu yüzden karar vermek için zaman ayırmam gerekiyor."

"Fred ve şirketten bana tam destek vereceklerini, eğer bu yıl bir şampiyonluk mücadelesi içinde olursak, bu fırsatı birlikte zorlayacağımızı ve birlikte güzel bir son yıl geçireceğimizi biliyorum."

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Duygusal açıdan, dürüst olmak gerekirse şu anda kötü durumda değilim çünkü önümüzde 24 yarış var. Sanırım özellikle son birkaç yarış ya da son hafta duygusal olacak çünkü arkamda çok iyi çalıştığım harika bir grup insan bırakacağım."

"Ferrari 'da çok iyi insanlarla tanıştım. En başından beri beni evimde hissettiren pek çok insanla tanıştım."

"Bu duygusal kısmı daha çok yıl sonuna bırakacağız, o zamana kadar başımızı öne eğip son bir yıl boyunca bu takım için mümkün olan en iyi işi yapmaya çalışacağız." dedi.

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