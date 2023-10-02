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Sainz: "Ferrari içinde 'bir numara' yok"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, yapılan yorumlara katılmıyor ve Ferrari içerisinde 'bir numara' olmadığını söylüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Charles Leclerc, Carlos Sainz, Ferrari

Ferrari'de ilan edilmiş bir birinci pilotun olmaması taraftarları ikiye bölen bir konu. Bazıları Charles Leclerc ve Carlos Sainz arasında daha net bir hiyerarşi olması gerektiğine inanırken, diğerleri aynı seviyede iki sürücüye sahip olmanın iki tarafın da yararına olduğuna inanıyor.

Taraftarların çok büyük bir kısmı Leclerc'in takım içerisinde desteklenen isim olması gerektiğini savunuyor. Fakat Sainz şampiyonada daha önde ve bu yıl Red Bull pilotları dışında galibiyet alan tek isim o.

Gelecek yıl şampiyonluk için yarıştıkları takdirde takımın nasıl bir yön izleyeceği merak edilirken, Sainz takım içerisinde herhangi bir hiyerarşi olmadığını yineledi.

Sainz, "(Leclerc ve benim) bir numara olmak için savaştığımızı mı düşünüyorsunuz? Aslında bunun sorumlusu basın, çünkü sözleşmelerimizde ve sürüş tarzımızda, bir numaralı önceliğin Ferrari olduğu açıkça görülüyor."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Ferrari

"Ferrari bir numaradır, diğer her şey sonra gelir. Öncelik her zaman takımın kazanmasıdır, bu her zaman böyle oldu ve her zaman böyle olacak."

"Bu sefer önde, başka bir zaman arkada olabilirsiniz. Bazen siz takım arkadaşınıza yardım edebilirsiniz, başka bir zaman o size yardım edebilir."

"İnsanlar hep birinci ve ikinci sürücü aramak istese de Charles ve ben hiçbir zaman sorun yaşamadık. Birbirimizle her zaman mükemmel şekilde çalıştık."

Bu yorumların ve eleştirilen dezavantaj olduğunu belirten Sainz, "Tüm bunlar bize kesinlikle yardımcı olmuyor."

"Her zaman sorun bulmaya çalışan taraftarlar ya da sürücüler üzerinde baskı yaratan bir makale kesinlikle yardım etmiyor."

"Elbette bunlara oldukça alışığız ve bazı durumlarla nasıl başa çıkacağımızı iyi biliyoruz fakat Ferrari'yi önemseyenlerin bazı söylentileri yaymaması ve teşvik etmemesi gerekiyor. Çünkü bunlar gerçeği yansıtmadığı gibi bize yardım etmiyor." dedi.

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