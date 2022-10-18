Sainz, Ferrari için sürüş stilini 'tamamen' değiştirmek zorunda kaldı

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İspanyol pilot, Ferrari'ye alışmakta zorluk çektiği ancak güçlü bir performans gösterdiği 2021 sezonunun ardından bu yıl da benzer bir performans elde etmeyi umuyordu.

Ancak Sainz, F1-75'te takım arkadaşı Charles Leclerc kadar rahat edemediğinden sezonun başlangıcında kendini geri planda buldu.

Ferrari mühendisleri, Sainz'ı araca daha çok adapte edebilmek için çözümler aramaya başladı.

Sayısız denemeye rağmen, hiçbir değişiklik Sainz'ın istediği performansı sağlayamadı ve Sainz, sürüş stilini değiştirmek zorunda kaldı.

Özel olarak Motorsport.com'a konuşan Sainz, ilk yarışlarda karşılaştığı duruma katlanmanın zor olduğunu çünkü bu durumu kariyerinde daha önce hiç yaşamadığını söyledi.

Sainz, "Her şeyden önce, geçirdiğimiz ilk güzel sezondan sonra bu oldukça sinir bozucuydu."

"2021'deki ilk birkaç yarıştan sonra aracın limitinin nerede olduğunu biliyordum. Sadece belirli türdeki bir virajda 0.1 veya 0.2 daha hızlı olmam gerekiyordu. Bu yüzden sezonun ikinci yarısı daha güçlü geçmişti."

"Bu yıl sonunda rekabetçi ve galibiyet için savaşabilecek bir aracımız vardı ancak birden kendimi daha önce hiç bulamadığım bir konumda buldum, bu da 0.2'den daha fazla bir fark demekti."

"Hiçbir zaman bir takım arkadaşımdan 0.2 saniye geride kalmamıştım ve bunun sebebini anlamaya çalışıyordum. Sinir bozucu bir durum çünkü ilk defa gerçekten galibiyet için savaşabilecek kadar rekabetçi bir araca sahiptim."

Sainz, sorunları nasıl giderdiği hakkında, "Araçta yaşadığım sıkıntıları oldukça gizli tuttum. Sporu anlayan ve derinlemesine analiz yapan insanların beni az çok tanıdığını ve sorunların nereden geldiğini bildiğini düşünüyorum. Ancak sürüş tarzımı tamamen değiştirmek zorunda kaldım."

"Ayrıca ayarlarda da değişiklik yaptım çünkü bana göre çoğu yanlış ayardaydı. Tabii ki bunları sadece yarış hafta sonlarında deneyebiliyoruz ve ayarlar her pistte farklı çalışıyor."

"Kanada'ya kadar pek iyi performans göstermiyordum ama sonrasında işler daha iyi gitmeye başladı." dedi.

Sainz, sorunların genel olarak belirli virajlarda ortaya çıktığını ve Leclerc'in bu konuda kendisinden daha iyi olduğunu belirtti.

Carlos Sainz, Ferrari Photo by: Ferrari

"Sorunun çoğu viraj hızından ve benim sürüş stilimden kaynaklıydı."

"Bazen, aynı 2021'deki gibi araca binersiniz ve zaten hızlısınızdır."

"Ama bazen, hızlı olduğunuzu düşünmenize rağmen turunuz diğerlerine oranla çok yavaş kalır."

"Bu oldukça doğal, ama bunu rekabetçi bir araçta yaşamak beni hayal kırıklığına uğrattı." dedi.

Sainz, aracı kendisine göre ayarlamak yerine; kendisinin araca adapte olmaya çalıştığını söyledi.

"Takım beni dinledi ve nerede zorluk yaşadığımı biliyordu. Ancak bütçe sınırının da olduğu bu dönemde, ayarlarda değişiklikler yapmak için özgürlüğümüz çok kısıtlı."

"Sezonda sanırım en kötü performansı elde ettiğim yarış Barselona'ydı. O yarıştan sonra araçta bir şeyleri, hatta sürüş stilimi değiştirmeye karar verdim." dedi.

Daha sonra Sainz, formunda bir yükseliş gördü ve bunun çok daha iyi bir 2023 sezonu geçirmesinin temellerini atmasını umduğunu söyledi.

Ancak, bazı güçlü performanslarına rağmen, yine de arabada istediği kadar rahat olmadığını itiraf ediyor.

Sainz, "Birdenbire güveninizi artıran küçük şeyler var ve bu araçla hızlı olabileceğimi hissetmeye başladığım yer tam olarak burası."

"Yılın başında her zaman şüpheleriniz olur. 'Bu araç bana geçen yılki arabamla sahip olduğum güveni verecek mi? Bu aracı doğru bir şekilde ve istediğim hızda sürebilecek miyim?' tarzı şüpheleriniz olabilir.

"Zaman zaman ayarlarda ve sürüşümde hatalar yapmama rağmen bu küçük ayrıntılar, içinde bulunduğunuz sürece güvenmenizle ve yaptığınız sıkı çalışmalarla halloluyor."

"Dürüst olmak gerekirse, hâlâ sürmekten aşırı keyif aldığım bir araç değil. Hâlâ aracı sürerken çok fazla şey düşünmem gerekiyor. Ama şunu biliyorum ki, her şeyi doğru yaparsam mücadele içinde olabilirim." dedi.