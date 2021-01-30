Sainz: "Ferrari için her şeyimi vermeye hazırım"

McLaren'den Ferrari'ye geçiş yapan Sainz, Woking merkezli takım ile geçirdiği inanılmaz iki senenin ardından McLaren'in tarihteki ezeli rakibi Ferrari ile yeni bir anlaşmaya imza attı.

Sainz, Ferrari'ye geçmesinin kendisine ne anlam ifade ettiğini şu sözlerle anlattı: "Ben 10 yaşındayken Barcelona'daki yarışa gittim ve en büyük kahramanlarımdan biri olan Michael Schumacher ile tanışarak Ferrari garajını ziyaret ettim."

"Oradaki atmosfer gerçekten çok özeldi, buna benzer bir şey daha yoktu. Bu nedenle Scuderia Ferrari'ye katılıyor olmak benim için bir çocukluk hayalinin gerçekleşmesi anlamına geliyor! Ancak bana göre kırmızı tulumu giymek ve bu takım için sürmek bir hayalden ötesi."

"Bir yarış pilotu olarak bu, oldukça büyük bir onur ve oldukça heyecanla ve özlemle beklediğim, büyük bir sorumluluk."

Pek çok çocuk küçüklüğünde kırmızı araçlar oynayarak büyüdü. Kişisel olarak ben, aldığım F2004 oyuncaklarından bir tanesini sadece sokakta yarıştırarak eskitme fırsatını yakalamıştım. Carlos Sainz da buna benzer bir anısını bizimle paylaşıyor: "Küçükken bir sürü kırmızı arabam vardı, ilk go-kartım ile tamamen kırmızıya boyalıydı."

"Şu anda WhatsApp'ta bulunan yarış arabası emojisi bile kırmızı renkli!"

"Yarış sürücülerinin tamamı ve taraftarların hepsi, Scuderia Ferrari'nin neyi temsil ettiğini bilir ve motor sporlarına ilginiz yoksa, veya arabaları sevmiyor olsanız bile markayı ve Ferrari'nin temsil ettiği kırmızı rengini bilirsiniz. İşte Ferrari bu kadar büyük bir markadır."

2019'da Ferrari'ye katılan 23 yaşındaki Charles Leclerc, Ferrari tarihinin en genç ikinci sürücüsü olurken, aynı sene Spa'da aldığı galibiyet ardından Ferrari tarihinin en genç kazananı olmayı başarmıştı.

Bu sene Ferrari adına yarışacak Sainz ve Leclerc ikilisi ise, 26 ve 23 yaşında iki pilot olarak 1968'den beri en genç Ferrari ikilisi olarak seneye başlayacaklar.

Sainz, bu etkene rağmen yaşın önemli bir faktör olmadığını söyledi ve bu açıklamasına şöyle devam etti: "Hatta bence bu sporda yaştan da daha önemli olan şey deneyimdir."

"Ben sadece 26 yaşında bir pilotum, ancak Formula 1'de altı sezonu geride bıraktım ve Ferrari'ye katılmadan önce üç farklı takımda yarıştım."

"Charles da 23 yaşında olmasına rağmen Formula 1'deki dördüncü sezonuna adım atacak ve takımla üçüncü sezonunu geçirecek, bu yüzden aracı ve Maranello'yu oldukça iyi biliyor."

"Söylemeye çalıştığım şey aslında şu: Scuderia tarihinin en genç ikilisi olabiliriz, ancak ikimiz de artık çaylak sürücüler değiliz ve Ferrari için yarışmanın öneminin ve sorumluluğunun farkındayız. Daha önce de dediğim gibi, bu sorumluluğu heyecanla bekliyorum ve eminim ki Charles ile beraber takıma motivasyon, tutku ve açlık sağlayabileceğiz."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H Fotoğraf: Ferrari Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H Fotoğraf: Federico Basile / Motorsport Images

Sainz son olarak tüm Tifosi'lere seslendi: "Bunu tüm Tifosi'lere söylüyorum, ben onlara ve Scuderia'ya olan tüm bağlılığımın arkasındayım."

"Bu takıma karşı aynı tutkuyu besliyoruz ve onlar da emin olabilir ki ben, onları gururlandırmak için bu takıma elimdekinin en iyisini vereceğim. Her yarışta içimde ne varsa hepsini piste koyacağım ve takımı daha hızlı geliştirmek için pist dışında da çok çalışacağım."

"Hepimiz Ferrari'yi hak ettiği yerde görmek için benzer hırsı paylaşıyoruz ve onların da desteğiyle beraber buraya çok daha hızlı bir şekilde geleceğiz."

"Bu dünyada bulunan en iyi taraftar grubunu temsil etmek benim için büyük bir onur ve araca oturup, onların yanımda olduğunu bilerek yarışmayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum."