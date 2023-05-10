Sainz: "Ferrari hiç esnek değil, aracı zorlayamıyorum"
Ferrari pilotu Carlos Sainz, aracın yeterince esnek olmadığını, bu nedenle Miami GP'sinin ikinci bölümünde istediği kadar zorlayamadığını söylüyor.
Miami'de nispeten iyi bir hafta sonu geçiren Sainz, üçüncü sırada başladığı mücadeleyi beşinci sırada tamamlayarak podyum orucunu sürdürdü.
Sıralama turlarının son bölümünde kaza yaparak yarışa yedinci sırada başlayan takım arkadaşı Charles Leclerc ise son bölümde Lewis Hamilton'ı arkasında tutamadı ve damalı bayrağa yine aynı yerde, yedinci sırada ulaştı.
Bu hayal kırıklığının ardından her iki pilot da sert lastiğin yetersizliğinden yakınırken, Sainz daha özel olarak aracın hiç esnek olmadığından şikayetçi.
Yeni taban hakkındaki görüşleri sorulan Sainz, "Şu an hiç zorlayamıyorum."
"Örneğin yarıştasınız, iyi bir hızlı tur atıyorsunuz ve bir sonraki turda çok ama çok sert lastiklerle 0.3 saniye daha yavaş kalıyorsunuz."
"Bu, yarış içinde gaza basıp basmama lüksüne sahip olmadığımız, aksine yarışı tamamlayabilmek için sadece belirli bir tempo tutturmak zorunda kalmamız anlamına geliyor."
"Daha iyi olacağımızı düşündüğüm için şaşkınlığa uğradım, genel olarak [Miami] bize hala yapmamız gereken işler olduğunu gösterdi." dedi.
Carlos Sainz, Ferrari SF-23, arrives on the grid
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
Difüzöre hava akışını iyileştiren yeni taban, Ferrari'nin Imola ve Barselona'da gelecek diğer güncellemeleri için bir temel oluşturmakta.
Sözlerine devam eden Sainz, "Zor bir yarıştı. Orta lastiklerde çok güçlü bir bölümün ardından sert lastiklerle bu kadar zorlanmamıza şaşırdım."
"Fernando'yu [Alonso] erken pitle geçmeyi denedik, ancak aracımız bunun için üç ya da dört tur zorlayabilecek kadar esnek değildi."
"Yarışı bitirmek için ikinci bölüm boyunca limitlerin altında kalmak zorundaydım. Rüzgar koşullarını da hesaba katınca, bu bölüm bizim için çok uzun sürdü."
"Bunu kabul etmek zor. Lastik yönetimi ve yarış temposu konusunda yapmamız gereken çok iş olduğunu gösteriyor." dedi.
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