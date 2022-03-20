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Formula 1 / Bahreyn GP Haberler

Sainz: "Ferrari geri döndü"

Carlos Sainz, Ferrari'nin geri döndüğünü ve 1-2 yaparak geldiğini söyledi.

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Sainz: "Ferrari geri döndü"
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2022 Formula 1 sezonunun ilk yarışı olan Bahreyn Grand Prix'sini Ferrari pilotu Charles Leclerc kazandı.

Başlangıçta Leclerc, Verstappen ve Sainz yerlerini koruyorlardı ancak AlphaTauri pilotu Pierre Gasly'nin aracı üçüncü virajdan sonra alev alınca güvenlik aracı piste alındı. 

Yarış yeniden başladığında Sainz, Verstappen'i geçme şansı elde etti. Sainz rakibine çok yaklaşsa da, Verstappen yerini korumayı sürdürdü.

Bitime üç tur kala Verstappen aracında sorun yaşadı ve yarışı bıraktı. Carlos Sainz böylelikle ikinciliğe yükseldi ve Ferrari, 2019 Singapur'dan bu yana ilk 1-2 galibiyetini elde etti.

Sainz, "Öncelikle Charles'a ve Ferrari'ye tebrikler. Ferrari geri döndü ve 1-2 yaparak geldi. Takım son iki yıldır burada olmalıydı ama sıkı çalışmalarımızın karşılığını alıyoruz ve oradayız."

"Benim için çok zorlu bir hafta sonu oldu. Yalan söylemeyeceğim, bugün hızım yoktu. Ancak tutunmayı başardım ve takıma 1-2 getirebildim."

"Önümüzdeki günlerde yapacak bazı işlerim var. Daha güçlü geleceğime eminim." dedi.

Sainz, Max'ın aracında sorun yaşadığını fark edip etmediği sorusuna, "Yarış yeniden başladığında güçlü bir şansım vardı çünkü Charles ve Max'ın arkasında temiz bir başlangıç yaptım."

"Max iyi savunma yaptı. Daha sonra aracının arkasında kırmızı ışıkların yanıp söndüğünü görmeye başladım ve şansım bu dedim."

"Onun için talihsizlik oldu. Bence bugün ikinci olacak kadar iyi sürüyordu ama iyi bir atak yaptım ve o yarış dışı kaldı. Olan buydu ve Ferrari için iyiydi." dedi.

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